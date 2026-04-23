ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात विक्रमी 91.78 टक्के, तामिळनाडूत 84.69 टक्के मतदान

Record 91.46% voter turnout in the first phase in West Bengal; 84.69% in Tamil Nadu
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 23, 2026 at 8:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Assembly Election 2026 : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील 152 जागांसाठी आणि तामिळनाडू विधानसभेच्या सर्व जागांसाठी गुरुवारी (23 एप्रिल) मतदान पार पडले. पश्चिम बंगालमधील एकूण 294 जागांपैकी 152 जागांसाठी आज पहिल्या टप्प्यात विक्रमी मतदान झाले. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत 91.78 टक्के मतदानाची नोंद झाली. त्यामुळं पश्चिम बंगालमधील मतदानाचे आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडीत निघाले आहेत.

तामिळनाडूमध्ये 84.69 टक्के मतदानाची नोंद : दुसरीकडे, तामिळनाडूमध्ये 234 विधानसभेच्या जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान पार पडले. सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत तामिळनाडूमध्ये 84.69 टक्के मतदानाची नोंद झाली. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात 442 महिला उमेदवारांसह एकूण 4023 उमेदवार उभे आहेत. दरम्यान, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये शांततापूर्ण आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं सुरक्षा व्यवस्था कडक केली होती. मतमोजणी 4 मे रोजी होणार आहे.

काय म्हणाल्या ममता बॅनर्जी? : पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि भाजपाचा थेट सामना होत असून प्रचारावेळी बंगालमध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, "जनतेच्या भावना आणि आतापर्यंतच्या मतदानाच्या निकालांच्या आधारे मी सांगू शकते की, आपण आधीच विजयी स्थितीत आहोत. मला कोणत्याही पदात रस नाही. मला खुर्ची नको आहे. मला फक्त दिल्लीतील भाजपा सरकारचा अंत हवा आहे." दरम्यान, निवडणूक जिंकल्यानंतर दिल्लीवर (केंद्रीय सत्तेवर) विजय मिळवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणलं जाईल, असं कोलकाताच्या बो बाजार परिसरातील एका सभेत ममता बॅनर्जी सांगितलं.

सुवेंदू अधिकारी काय म्हणाले? : पहिल्या टप्प्यातील मतदान प्रक्रियेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भाजपा नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी निवडणूक आयोगाचे कौतुक केलं. ते म्हणाले, "निवडणूक आयोगानं निवडणुका अत्यंत शांततेत पार पडल्या. माझ्या माहितीनुसार, 90 टक्के मतदान झाले आहे. आम्ही पहिल्या टप्प्यात 125 जागा जिंकू. पूर्व मेदिनीपूरमध्ये 16-0 असा विजय होणार आहे. यात काहीच शंका नाही. पूर्व मेदिनीपूरमध्ये मला कोणीही रोखू शकत नाही. दुसरा टप्पा आमच्यासाठी अवघड नाही."

TAGGED:

पश्चिम बंगाल
तामिळनाडू
विधानसभा निवडणूक
मतदान
ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.