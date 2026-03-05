आसाममधील मंगलदोई येथील आठवडी बाजारात केवळ 'महिला राज'!
आसाममधील मंगलदोई शहरातील एक पूर्णपणे महिला बाजारपेठ महिला सक्षमीकरणाचे एक जिवंत प्रतीक म्हणून उदयास येत आहे.
Published : March 5, 2026 at 9:04 PM IST
By : Prabin Baruah
दरंग : भारतातील अनेक बाजारपेठांमधील दुकानांमध्ये पुरुष हे विक्रेते असतात. मात्र, आसाममधील एक बाजारपेठ याला अपवाद आहे. कारण, याठिकाणी महिला विक्रेत्या असून पुरूष हे ग्राहक आहेत. दरम्यान, आसाममधील मंगलदोई शहरातील एक पूर्णपणे महिला बाजारपेठ महिला सक्षमीकरणाचे एक जिवंत प्रतीक म्हणून उदयास येत आहे. याठिकाणी शेकडो महिला उद्योजक आणि स्वयं-मदत गट ग्राहकांना विविध उत्पादनं विकून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत.
आठवडी बाजारात केवळ 'महिला राज' : 2019 मध्ये राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (NULM) अंतर्गत स्थापन झालेला हा आठवडा बाजार महिलांना स्वतंत्र बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी एक महत्त्वाचा स्रोत बनला आहे. जुन्या मंगलदोई बारपुखुरी आणि जयंत हजारिका पार्कजवळ दर शनिवारी भरणारा हा बाजार शहरातील आठवड्याच्या सुट्टीच्या दिवशी भरतो, ज्यावेळी बहुतेक पुरुषप्रधान व्यवसाय बंद असतात. “या बाजारामुळं आम्हाला आमचे हस्तनिर्मित उत्पादने आणि ताजे उत्पादन थेट खरेदीदारांना विकता येते, ” असं एका उद्योजक महिलेनं म्हटलं. ती पुढं म्हणाली की, "बाजारपेठ 30 महिला बचत गटांपासून (SHG) सुरू झाली होती. परंतु आता त्यात शेकडो महिला उद्योजकांचा समावेश आहे, ज्यात ग्रामीण उपजीविका अभियानातील महिला उद्योजकांचाही समावेश आहे."
घरगुती भाज्या आणि पारंपारिक आसामी पदार्थ : दरम्यान, विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या उत्पादनांमध्ये घरगुती भाज्या आणि पारंपारिक आसामी पदार्थ जसे की, पिठ-लाडू, लोणचे आणि खर-खरळी (घरगुती आसामी पाककृती) पासून ते पारंपारिक मेखेला चाडोर (साडीसारखे आसामी पारंपारिक पोशाख) सारख्या हाताने विणलेल्या कापडांपर्यंतचा समावेश आहे. काही महिला विक्रेत्या राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानच्या बँक कर्जातून आर्थिक मदत घेऊन आपले व्यवसाय सुरू करतात, तर काही इतर सरकारी योजनांचा फायदा घेतात.
परवडणाऱ्या उत्पादनांचं कौतुक : आणखी एका उद्योजक महिलेनं सांगितलं की, तिला एकूण 30 हजार रुपयांचे असे दोनवेळा कर्ज मिळाले, ज्यामुळं तिला व्यवसाय सुरुवात करण्यास मदत झाली. "या मदतीमुळं मला एक यशस्वी दुकान चालविण्यास आणि लग्नात पारंपारिक आसामी तांदळाच्या केकसाठी ऑर्डर घेण्यास मदत झाली," असं तिनं सांगितलं. दरम्यान, "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना अनेक खरेदीदारांनी बाजारपेठेतील स्वदेशी, स्वच्छ आणि परवडणाऱ्या उत्पादनांचं कौतुक केलं. "आम्ही दर शनिवारी इथं इतर बाजारपेठांपेक्षा कमी किमतीत ताज्या भाज्या आणि हस्तनिर्मित वस्तूंसाठी येतो," असं एका खरेदीदारानं सांगितलं.
वंचित महिलांसाठी आशा आणि आदराचे प्रतीक : आणखी एका महिलेनं सांगितलं की, या बाजारामुळं महिला आत्मनिर्भर होत आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबांना आधार मिळत आहे. "हे ठिकाण आम्हाला केवळ विविध पर्याय देत नाही तर महिला सक्षमीकरणात योगदान देणारे देखील बनवते," असं तिनं सांगितलं. दरम्यान, मंगलदोई महिला बाजार हा वंचित महिलांसाठी आशा आणि आदराचे प्रतीक आहे आणि आसाममधील समुदायाच्या आर्थिक उन्नतीला प्रोत्साहन मिळत आहे.
हेही वाचा :