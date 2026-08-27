Exclusive : आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांना इस्लामी दहशतवाद्यांकडून धोका - मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा
नवी दिल्लीत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी गौतम देब रॉय यांच्याशी बोलताना आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, भारतविरोधी घटकांविरुद्ध मोठी कारवाई सुरू आहे.
Published : August 27, 2026 at 7:19 PM IST
नवी दिल्ली : बांगलादेशातून कार्यरत असलेल्या इस्लामी दहशतवादी गटांकडून आसाम आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांना वाढता धोका असल्याचा इशारा आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी दिला आहे. दरम्यान, हिमंता बिस्वा सरमा यांनी गुरुवारी 'ईटीव्ही भारत'ला विशेष मुलाखत दिली. यावेळी सुरक्षा यंत्रणांनी या प्रदेशात सक्रिय असलेल्या भारतविरोधी घटकांविरुद्ध मोठी कारवाई सुरू केल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच राज्य सरकार आणि सुरक्षा दलांना निर्माण होत असलेल्या सुरक्षा आव्हानाची पूर्ण जाणीव असून, संशयित अतिरेकी नेटवर्कविरुद्धच्या कारवाया तीव्र केल्या आहेत, असं हिमंता बिस्वा सरमा यांनी म्हटलं आहे.
भारतविरोधी घटकांविरुद्ध मोठी कारवाई : मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितलं की, "आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांना इस्लामी दहशतवाद्यांकडून धोका आहे. आम्हाला परिस्थितीची जाणीव असून, आमच्या सुरक्षा दलांनी राज्यात कार्यरत असलेल्या अशा सर्व भारतविरोधी घटकांविरुद्ध मोठी कारवाई सुरू केली आहे. अलीकडेच, आम्ही राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणांहून काही इस्लामी दहशतवाद्यांना अटक केली आहे." दरम्यान, बांगलादेशातील सुरक्षा परिस्थिती आणि त्याचा भारताच्या पूर्व व ईशान्य सीमांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ही टिप्पणी केली आहे.
सीमापार तस्करीच्या आव्हानाचा सामना : गेल्या वर्षी बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेदरम्यान तुरुंगातून सुटलेले किंवा पळून गेलेले दहशतवादी आणि कट्टरपंथी पुन्हा भारतविरोधी कारवायांमध्ये गुंतू शकतात, ज्यामुळं 4,096 किलोमीटर लांबीच्या भारत-बांगलादेश सीमेवर नवीन सुरक्षा चिंता निर्माण झाली आहे, असा इशारा राज्यसभेत नुकतेच सादर झालेल्या एका संसदीय समितीच्या अहवालात देण्यात आला आहे. आसामचे भौगोलिक स्थान एका अत्यंत संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रात मोडते आणि राज्याला म्यानमारमधून होणाऱ्या सीमापार अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या आव्हानाचाही सामना करावा लागत असल्याचं हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आम्ही अलीकडेच सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या अमली पदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. आम्हाला चिंता आहे की, तस्कर म्यानमार आणि अरुणाचल प्रदेशमार्गे एका नवीन मार्गाचा वापर करत आहेत. यापूर्वी, मोरेह मार्गाचा वापर प्रामुख्याने अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी केला जात होता."
केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठका : मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा गेल्या सहा दिवसांपासून दिल्लीत असून या काळात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसंच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्र्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. याबाबत हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, "पंतप्रधान आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांसोबतच्या त्यांच्या बैठका अत्यंत फलदायी ठरल्या. आसामच्या विविध विकास प्रकल्पांवर चर्चा केली आणि राज्यातील पूर परिस्थितीची माहिती देखील त्यांनी देण्यात आली आहे."
पुराच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न : केंद्र सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत हिमंता बिस्वा सरमा यांनी विशेषतः पूर व्यवस्थापन आणि खराब पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीवर लक्ष केंद्रित केलं. केंद्रीय मंत्री केंद्रीय गडकरींसोबतच्या भेटीदरम्यान हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केंद्र सरकारला अलीकडील पुरामुळे नुकसान झालेल्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या दुरुस्तीला गती देण्याचे आणि आसामचे रस्ते जाळे वारंवार येणारे पूर व अचानक येणाऱ्या पुरांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी असुरक्षित भागांची पुनर्रचना करण्याचे आवाहन केले. हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, "आसाम सरकार राज्यातील वर्षानुवर्षे येणाऱ्या पुराच्या समस्येवर 'राष्ट्रीय तोडगा' शोधत आहे. वर्षानुवर्षे येणाऱ्या पुराच्या समस्येवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी आम्ही आयआयटी रुरकी आणि इतर संस्थांशी संपर्क साधला आहे, यावरून हे दिसून येते की सरकार तात्पुरत्या मदत उपायांच्या पलीकडे जाऊन दीर्घकालीन वैज्ञानिक उपाययोजनांचा विचार करत आहे."
पायाभूत सुविधांच्या नियोजनावर लक्ष केंद्रित : पुराच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारला आतापर्यंत मुख्यमंत्री मदत निधीतून (CMRF) अंदाजे 130-140 कोटी रुपये मिळाल्याचं हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितलं. मात्र, त्यांनी पुढं म्हटलं की, यावेळच्या विध्वंसाची व्याप्ती पाहता, पूरग्रस्तांना मदत आणि पुनर्वसन उपाययोजनांसाठी 1200 ते 1500 कोटी रुपयांची गरज भासू शकते. तसंच पूरग्रस्त भागांना केंद्रीय पथकानं नुकत्याच दिलेल्या भेटीचा संदर्भ देत हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आशा व्यक्त केली की, केंद्र सरकार राज्याच्या मदतीच्या आणि दीर्घकालीन दिलासाच्या गरजेकडे लक्ष देईल. दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेमध्ये तत्काळ उपाययोजना तसंच दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांच्या नियोजनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले, “पुरामुळे नुकसान झालेल्या राष्ट्रीय महामार्गांची जलद दुरुस्ती करणे आणि मोऱ्या व पुलांची रचना व स्थान सुधारण्यासाठी पुरावा-आधारित नियोजनाचा वापर करून अधिक पूर-प्रतिरोधक महामार्ग बांधणे, यावर माझी नितीन गडकरींसोबत चर्चा केंद्रित होती.”
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