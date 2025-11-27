ETV Bharat / bharat

बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक कायदा आसामच्या विधानसभेत मंजूर, एकापेक्षा जास्त लग्न केल्यास १० वर्षांची शिक्षा!

आसामच्या विधानसभेत बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याचं काय स्वरुप असेल, याबाबत आसामचे मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमा यांनी माहिती दिली.

ETV Bharat Marathi Team

November 27, 2025

गुवाहाटी- आसाम विधानसभेत बहुपत्नीत्व म्हणजे एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यावर बंदी लागू करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे एकापेक्षा जास्त विवाह करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होणार आहे. काही अपवाद वगळता अशा प्रकरणामध्ये जास्तीत जास्त १० वर्षांची शिक्षा देण्याची विधेयकात तरतूद आहे.

बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक कायद्यात अनुसूचित जाती (एसटी) आणि सहाव्या अनुसूचि अंतर्गत येणाऱ्या भागांना बहुपत्नीत्व कायद्यापासून सवलत दिली आहे. आसाम विधानसभेत बहुविवाह विरोध विधेयक २०२५ मंजूर झाल्यानंतर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले, हा कायद्या धर्मापलीकडचा आहे. एका वर्गाकडून मानण्यात येतं, त्याप्रमाणं हा इस्लामविरोधी कायदा नाही.

हिमंता सरमा यांच्याकडं मुख्यमंत्रिपदाबरोबर गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी आहे. ते म्हणाले, हिंदूदेखील बहुपत्नीत्व कायद्यापासून मुक्त नाही. ही आमचीदेखील जबाबदारी आहे. त्यामुळे हे विधेयक हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चनसह इतर समाजातील सर्व लोकांना लागू होणार आहे.

फसवणूक करून विवाह करणाऱ्यांविरोधात फेब्रुवारी अखेरच्या सत्रात एक विधेयक आणण्यात येणार आहे. लव्ह जिहादबद्दल जे काही आश्वासन दिले आहे, ते आम्ही पूर्ण करणार आहोत-आसामचे मुख्यमंत्री, हिंमता बिस्वा सरमा

समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं एक पाऊल- मुख्यमंत्री सरमा यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात सर्व विरोधी पक्षाच्या सर्व आमदारांना विधेयकात सूचविलेल्या दुरुस्ती मागे घेण्याचा आग्रह केला होता.. त्यामागे महिलांना बळकट करण्यासाठी सभागृहात एकमतानं विधेयक मंजूर होईल, असा मुख्यमंत्री सरमा यांनी उद्देश असल्याचं सांगितलं. मुख्यमंत्री यांनी आवाहन केल्यानंतरही ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीने (माकपा) विधेयकात बदल सूचविले. मात्र, आवाजी मतानं या सुधारणा फेटाळण्यात आल्या आहेत. पुढील आसाम विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यास समान नागरिका कायदा लागू करू, असे त्यांनी आश्वासन दिलं. समान नागरी कायदा विधेयक सभागृहात मांडू आणि लागू, असे त्यांनी सभागृहात आश्वासन दिले. बहुपत्नीत्व कायदा हा समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं एक पाऊल आहे.

मागील लग्न लपविल्यास १० वर्षांचा तुरुंगवास: जो कोणी फसवणूक करून मागील लग्न लपवतो आणि पुनर्विवाह करतो, त्याला १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. प्राथमिक माहितीनुसार आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक, २०२५ मध्ये बहुपत्नीत्व करणाऱ्या किंवा मान्यता देणाऱ्या कोणत्याही पुजारी किंवा काझीला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १.५ लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो.

