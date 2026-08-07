आसाममधील पूरस्थिती गंभीर, मृतांचा आकडा 97 वर पोहोचला, अद्यापही 1.68 लाख लोक बाधित
15 जिल्ह्यांमधील 1.68 लाखांहून अधिक लोक अजूनही पुरामुळं बाधित आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
Published : August 7, 2026 at 3:45 PM IST
गुवाहाटी : आसामला अद्याप पूरस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. राज्यात पुरामुळं शुक्रवारी आणखी दोघांचा मृत्यू झाल्यामुळं मृतांची संख्या 97 वर पोहोचली आहे. तसंच 15 जिल्ह्यांमधील 1.68 लाखांहून अधिक लोक अजूनही पुरामुळं बाधित आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. गोलाघाट आणि उदलघुरी जिल्ह्यांत पुरामुळं दोन मृत्यू झाल्याचं सांगत, अधिकाऱ्यांनी यंदा पुरातील एकूण मृतांची संख्या 97 झाल्याचं सांगितलं.
1.68 लाखांहून अधिक लोकांना पुराचा फटका : गोलाघाट, शिवसागर, उदलगुरी, कामरूप महानगर, नागाव, कामरूप, दारंग, सोनितपूर, होजई, लखीमपूर, बिस्वनाथ, जोरहाट, चरईदेव, कार्बी आंगलांग आणि धेमाजी या जिल्ह्यांना महापुराचा फटका बसला आहे. अजूनही 1.68 लाखांहून अधिक लोक पुराच्या तडाख्यात अडकलेले आहेत. यामध्ये गोलाघाट हा जिल्हा सर्वाधिक बाधित आहे. गोलाघाटमध्ये जवळपास 54,000 लोक प्रभावित झाले आहेत, तर त्यापाठोपाठ शिवसागर (49,000) आणि जोरहाट (27,000) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
14,382.26 हेक्टर क्षेत्रातील पिके पाण्याखाली : गेल्या बुधवारी 14 जिल्ह्यांमध्ये बाधित असलेल्या लोकांची संख्या जवळपास 1.6 लाख इतकी होती, त्यात आता वाढ झाली आहे. सध्या सहा जिल्ह्यांमध्ये एकूण 133 मदत छावण्या आणि मदत वितरण केंद्रे कार्यरत असून, त्याद्वारे विस्थापित झालेल्या सुमारे 45,000 लोकांना निवारा व मदत पुरवली जात आहे. दरम्यान, 14,382.26 हेक्टर क्षेत्रातील पिके पाण्याखाली गेली आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुराच्या पाण्यामुळं तटबंध, रस्ते, पूल आणि इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचंही नुकसान झालं आहे. रेल्वे मार्ग पूर्ववत झाल्यामुळं गुरुवार दुपारपासून राज्यातील काही भागांत मर्यादित स्वरूपात रेल्वे सेवा सुरू करण्यात आली.
गुवाहाटी- दिब्रुगड रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू : "पूरग्रस्त सेलेनघाट-अमगुरी-सिमालुगुरी-शिवसागर टाउन रेल्वे मार्ग दुरुस्त करून आज दुपारी 4 वाजता पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आला आहे, हे सांगताना आनंद होत आहे. यामुळं लुमडिंग आणि शिवसागर मार्गे गुवाहाटी व दिब्रुगड दरम्यानची थेट रेल्वे सेवा आता पुन्हा सुरू होऊ शकेल," असं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी गुरुवारी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. याचबरोबर, अप्पर आसाम आणि देशाचा उर्वरित भाग यांच्यातील महत्त्वपूर्ण रेल्वे संपर्क पुन्हा सुरू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि एनएफआर अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.
रेल्वे रुळांवर किंवा आसपासच्या परिसरात आश्रय : एनएफआरच्या एका निवेदनानुसार, एनएफआरचे महाव्यवस्थापक चेतन कुमार श्रीवास्तव यांनी बाधित भागांना भेट दिली आणि रेल्वे मार्ग, पूल व इतर पायाभूत सुविधांची सविस्तर पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान पुराच्या परिस्थितीमुळं लहान मुलांसह अनेक स्थानिक नागरिक आपले सामान आणि पाळीव प्राण्यांसह रेल्वे रुळांवर किंवा आसपासच्या परिसरात आश्रय घेत असल्याचं दिसून आलं. "मानवतावादी दृष्टिकोन आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन, पूर्ववत करण्यात आलेल्या मार्गांवर सुरुवातीच्या टप्प्यात केवळ डिझेल इंजिनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या गाड्याच चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत वीजेचा धक्का बसण्याचा धोका कमी करण्यासाठी आणि पूरग्रस्त लोकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ही खबरदारीची उपाययोजना करण्यात आली आहे," असंही निवेदनात म्हटलं आहे.
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