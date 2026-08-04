CRPF अधिकाऱ्यानं दोन सहकाऱ्यांना गोळ्या झाडून केलं ठार, नंतर स्वतःही केली आत्महत्या
पोलिसांनी सांगितलं की, एका सीआरपीएफ अधिकाऱ्यानं आपल्या दोन सहकाऱ्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली आणि एकाला जखमी केलं. त्यानंतर अधिकाऱ्यानं स्वतःवरही गोळी झाडून आत्महत्या केली.
Published : August 4, 2026 at 4:49 PM IST
नागाव : आसाममधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मंगळवारी (4 ऑगस्ट) केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) एका अधिकाऱ्यानं आपल्या दोन सहकाऱ्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, मंगळवारी नागाव जिल्ह्यात एका सीआरपीएफ अधिकाऱ्यानं आपल्या दोन सहकाऱ्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली आणि एकाला जखमी केलं. त्यानंतर अधिकाऱ्यानं स्वतःवरही गोळी झाडून आत्महत्या केली.
अधिकाऱ्यानं स्वतःवरही गोळी झाडून घेतली : नागावच्या पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय) परमिता सरकार यांनी सांगितलं की, ही घटना सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास कटीमारी येथील 34 बटालियन कॅम्पमध्ये घडली. तसंच मुख्य प्रवेशद्वारावर कर्तव्यावर असलेल्या एएसआय/जीडी बलानी प्रेमाबारम यांनी आपल्या सहकाऱ्यांवर गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर प्रेमाबारम यांनी स्वतःवर गोळी झाडली. यात त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, असे पोलीस उपाधीक्षकांनी सांगितलं.
एक सीआरपीएफ जवान जखमी : एचव्ही/जीडी विष्णू प्रसाद बघेल आणि एसआय/जीडी रामनवल सिंग यादव या दोन कॉन्स्टेबल्सचाही घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याचं पोलीस उपअधीक्षक परमिता सरकार यांनी सांगितलं. या घटनेत एएसआय माने गोविंद श्रीपुल हे आणखी एक सीआरपीएफ जवान जखमी झाले असून त्यांना एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रुग्णालयात माने गोविंद श्रीपुल यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, असं पोलीस उपअधीक्षक परमिता सरकार यांनी सांगितलं. याचबरोबर, सीआरपीएफ आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी तातडीनं कॅम्पमध्ये पोहोचले असून या घटनेच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, असंही त्यांनी नमूद केलं.
गार्ड रूममधून 'इन्सास' रायफल घेतली : दरम्यान, "आंध्र प्रदेशचे रहिवासी असलेले एएसआय प्रेमाबारम हे आज सकाळी सीआरपीएफ कॅम्पच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर कर्तव्यावर असताना त्यांच्याकडे त्यांचं अधिकृत शस्त्र नव्हतं. त्यानंतर त्यांनी गार्ड रूममधून 'इन्सास' रायफल घेतली आणि 'क्वार्टर गार्ड'च्या मागील बाजूस गेले. तिथं त्यांनी विष्णू प्रसाद बघेल यांच्यावर गोळीबार केला, ज्यात विष्णू प्रसाद बघेल यांचा मृत्यू झाला. यानंतर लखनौहून कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी आलेल्या रामनवल सिंग यादव यांच्यावर प्रेमबारम यांनी गोळीबार केला आणि त्यात त्यांचाही जागीच मृत्यू झाला, तर श्रीपुल यांच्यावरही गोळीबार केला, ज्यात ते गंभीर जखमी झाले. यानंतर प्रेमाबारम हे बॅरकमध्ये गेले आणि त्यांनी स्वतःवर गोळी झाडून घेतली, ज्यात त्यांचा मृत्यू झाला," असं पीटीआयला या वृत्तसंस्थेशी बोलताना नागावचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास यांनी सांगितलं.
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