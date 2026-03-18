खासदार प्रद्युत बोरदोलोई यांचा भाजपामध्ये प्रवेश, मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांनी केलं स्वागत

खासदार प्रद्युत बोरदोलोई (IANS)
Published : March 18, 2026 at 2:25 PM IST

नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिल्यानंतर काही तासांतच, आसामचे लोकसभा खासदार प्रद्युत बोरदोलोई यांनी बुधवारी (18 मार्च) भाजपामध्ये प्रवेश केला. खासदार प्रद्युत बोरदोलोई यांनी नवी दिल्लीत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सैकिया यांच्या उपस्थितीत भाजपामध्ये प्रवेश केला. यावेळी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितलं की, "नागावचे विद्यमान खासदार प्रद्युत बोरदोलोई यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. ते 1975 पासून काँग्रेस पक्षाशी जोडले गेले होते. त्यांच्या भाजपा प्रवेशामुळं पक्षाला बळकटी मिळेल. तसंच आम्ही सर्वजण त्यांचे आमच्या पक्षात स्वागत करतो. त्यांनी विधानसभा निवडणूक लढवावी, अशी शिफारस आसाम भाजपा केंद्रीय नेतृत्वाकडे करेल."

काँग्रेस नेत्यांना भाजपामध्ये आणणं, हेच ध्येय - हिमंता बिस्वा सरमा : याचबरोबर, स्वाभिमानी व्यक्तीनं काँग्रेसमध्ये राहण्याचं काहीही कारण नाही. अधिकाधिक काँग्रेस नेत्यांना भाजपामध्ये आणणं हे आमचे ध्येय असल्याचं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "नवज्योती तालुकदार आणि इतर अनेक जण गुवाहाटी इथं भाजपामध्ये सामील होतील. आम्ही आज संध्याकाळी आमच्या पक्षाच्या उमेदवारांची यादी अंतिम करणार आहोत. पुढील दोन-तीन दिवसांत आसाममध्ये इतर जण सामील होतील. तसंच मला कोणा एका व्यक्तीवर भाष्य करायचं नाही, कारण इम्रान मसूद कोण आहे? हे गुगलवर शोधायला मला वेळ लागेल."

काँग्रेसनं मला खूप काही दिलं - प्रद्युत बोरदोलोई : दुसरीकडे, प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रद्युत बोरदोलोई म्हणाले की, "माझ्यासाठी तिकीट मिळवणं हा जीवन-मरणाचा प्रश्न नव्हता. अनेक आव्हानं होती. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मान उंचावून उभं राहणं. काँग्रेस पक्षानं मला खूप काही दिलं आहे. तसंच मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, मी लोकसभेत माझ्या दुसऱ्या कार्यकाळात आहे आणि माझी अजून तीन वर्षे शिल्लक आहेत. जर मला खासदार म्हणून राहायचं असतं, तर मी अपमान सहन करू शकलो असतो. पण मी पक्ष सोडून काम करण्याचा निर्णय घेतला." दरम्यान, आसाममध्ये 9 एप्रिलला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रद्युत बोरदोलोई यांचा भाजपामध्ये प्रवेश हा काँग्रेस पक्षासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. प्रद्युत बोरदोलोई यांनी मंगळवारी रात्री काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे आपला राजीनामा पाठवला होता.

प्रियांका गांधी यांनी व्यक्त केली नाराजी : काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांनी प्रद्युत बोरदोलोई यांचं काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडणं दुर्दैवी आणि खेदजनक असल्याचं म्हटलं असून, त्यांच्या जाण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना प्रियांका गांधी म्हणाल्या, "ही खूप दुर्दैवी गोष्ट आहे. मला वाटतं की, ते तिकीट वाटपावरून नाराज होते आणि आपल्याला यावर बोलायची संधी मिळाली असती तर बरं झालं असतं. हे खरंच निराशाजनक आहे."

