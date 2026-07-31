आसाममधील पूरस्थिती : मृतांची संख्या 80 वर पोहोचली, दोन लाखांहून अधिक लोक प्रभावित
आसाममध्ये पुरामुळं एकूण 2,12,400 लोकांना फटका बसला आहे.
Published : July 31, 2026 at 4:01 PM IST
गुवाहाटी : आसाममधील लोकांना पुराचा फटका बसला आहे. आसाममधील आठ जिल्हे अजूनही पुराच्या तडाख्यात आहेत. पुरामुळं आणखी दोन मृत्यू झाल्यानं मृतांचा आकडा 80 वर पोहोचला आहे, तर 2.12 लाख लोक अजूनही बाधित आहेत. दरम्यान, राज्यातील पुराचा प्रभाव काहीसा कमी झाला आहे. सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या पूर आकडेवारीनुसार, गोलाघाट, शिवसागर, विश्वनाथ, चराईदेव, कामरूप (ग्रामीण), जोरहाट, धेमाजी आणि नागाव जिल्ह्यांमधील एकूण 21 महसूल विभाग आणि 437 गावांना पुराचा फटका बसला आहे.
2,12,400 लोकांना फटका : आसाममध्ये पुरामुळं एकूण 2,12,400 लोकांना फटका बसला आहे. याशिवाय, 17,198.09 हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे. चराईदेव जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला असून, तेथील अंदाजे 80,000 लोक प्रभावित झाले आहेत. शिवसागरमध्ये 71,000 आणि जोरहाटमध्ये 40,000 लोक त्रस्त आहेत. हजारो लोक अजूनही निवारागृहांमध्ये राहत आहेत. 30 जुलैला शिवसागर जिल्ह्यातील नाझिरा येथील पूरग्रस्त नेपाळीखुटीमधून तीन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. सरकारी आकडेवारीनुसार, पुरामुळे झालेल्या मृतांची संख्या 80 वर पोहोचली आहे.
#WATCH | Jorhat, Assam: Flood situation in Assam have affected many livelihoods. Hundreds of families have been rendered homeless, with many losing their homes, household belongings, livestock, and all means of livelihood. pic.twitter.com/DE7UWmSiT2— ANI (@ANI) July 31, 2026
काय म्हणाले मुख्यमंत्री? : दरम्यान, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी गुरुवारी (30 जुलै) रात्री फेसबुक लाईव्हवर पुराशी संबंधित अनेक घोषणा केल्या. यापैकी सर्वात महत्त्वाची घोषणा कर्जासंदर्भात होती. मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली आहे. सीतारामन यांच्या सूचनेनुसार राज्यस्तरीय बँकिंग समितीची (SLBC) बैठकही घेण्यात आली. या बैठकीत भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डसह सर्व बँका सहभागी झाल्या होत्या. बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट आणि गोलाघाट जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 3.18 लाख सक्रिय बँक खाती असून सध्याच्या कर्जाची रक्कम 11,400 कोटी रुपये आहे. यामध्ये कृषी कर्ज, महिला बचत गटांना दिलेली कर्जे, प्रकाश आणि सूक्ष्म उद्योजकांना दिलेली कर्जे आणि इतर कर्जांचा समावेश आहे.
Update on #AssamFloods | 31 July— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 31, 2026
Relief operations continue at full pace, with 1,788 relief distribution centres and 216 relief camps now supporting flood affected communities across Assam.
Rehabilitation efforts remain our top priority. https://t.co/G57fnAHtIS pic.twitter.com/CFtWTO6V63
पूरग्रस्तांनाच लाभ मिळेल : मुख्यमंत्री म्हणाले की, "कर्जमाफीचे केवळ खरे लाभार्थी म्हणजेच पूरग्रस्तांनाच, याचा लाभ मिळेल. ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी, राज्य सरकार मिळालेल्या माहितीची अचूकता तपासेल. खोटी माहिती देणाऱ्यांना योजनेतून वगळले जाईल आणि नियमांनुसार त्यांना स्वतःच्या बँकेच्या कर्जाची परतफेड करावी लागेल. राज्य सरकार कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही. तसंच शिवसागर, चारिदोव, जोरहाट आणि गोलाघाट इथं पुरामुळं बाधित न झालेल्या लोकांचे कर्ज बँका माफ करणार नाहीत. तसंच गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज आणि वाहन कर्ज सहा महिन्यांत फेडता येतील. कृषी कर्ज आणि बचत गटांना दिलेली कर्जे सहा महिन्यांसाठी माफ केली जातील, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
- विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळणाऱ्यांना सोडणार नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून आणखी एक व्हिडिओ पोस्ट
- दगडफेकीतील प्रत्येक फिंगरप्रिंट आधारला लिंक होणार; दिल्ली आंदोलनावरून चंद्रकांत पाटील यांचा राहुल गांधी यांना इशारा
- पावसाळ्यात फक्त व्हायरल तापच नाही, तर हृदयावरही परिणाम होऊ शकतो; डॉक्टर काय सांगतात? जाणून घ्या...