आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता यांनी राज्यपालांकडे सुपूर्द केला राजीनामा; लवकरच नवीन सरकार स्थापन करणार
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'ने (NDA) 126 सदस्यांच्या विधानसभेत 102 जागांवर विजय मिळवला. आसाममधील विधानसभा निवडणुका 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात पार पडल्या होत्या.
Published : May 6, 2026 at 1:39 PM IST
गुवाहाटी : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसह बुधवारी राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केलाय. यामुळे भाजपाच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. विशेष म्हणजे 2026 च्या आसाम विधानसभा निवडणुकीत 'एनडीए'ने (NDA) दणदणीत विजय मिळवला, ज्याचे निकाल 4 मे रोजी जाहीर करण्यात आले होते. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'ने (NDA) 126 सदस्यांच्या विधानसभेत 102 जागांवर विजय मिळवला. आसाममधील विधानसभा निवडणुका 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात पार पडल्या होत्या आणि 4 मे रोजी मतमोजणी झाली होती.
I had the privilege of calling upon Hon’ble Governor Shri @Laxmanacharya54 and formally initiating the process for formation of the new government by tendering my resignation as Chief Minister and recommending the dissolution of the 15th Assam Legislative Assembly.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 6, 2026
Hon’ble… pic.twitter.com/31vx0XKKzg
नवीन सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुलभ : या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री कार्यालयाने 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "2026 च्या आसाम निवडणुकीचे निकाल अधिकृतपणे जाहीर झाल्यानंतर आणि नवीन सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आज 'लोक भवन' येथे माननीय राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा सुपूर्द केला; त्याच वेळी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनीही आपले राजीनामे सादर केले."
काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहणार : त्या पोस्टमध्ये पुढे असेही नमूद करण्यात आलंय की, राज्यपालांनी हा राजीनामा स्वीकारला असून, नवीन सरकार सत्तेवर येईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पुढे चालू ठेवण्याची विनंती त्यांनी सरमा यांना केलीय. दरम्यान, 'लोक भवन'च्या बाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरमा यांनी संकेत दिलेत की, नवीन सरकारचा शपथविधी समारंभ 11 मे नंतर होण्याची शक्यता आहे. सरमा म्हणाले की, "हा एक ऐतिहासिक विजय आहे; म्हणूनच या प्रसंगी उपस्थित राहून शोभा वाढवण्यासाठी आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रित केले आहे." आसामच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांची निवड भाजपाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत निश्चित केली जाणार आहे; ही बैठक केंद्रीय निरीक्षक जे. पी. नड्डा आणि नायब सिंग सैनी यांच्या उपस्थितीत पार पडेल.
हेही वाचाः
पंजाबमधील अमृतसर येथील लष्करी छावणीबाहेर स्फोट; परिसरात भीतीचं वातावरण, पोलिसांनी तपास केला सुरू
तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी TVK ला काँग्रेसचा पाठिंबा जाहीर