आसाममध्ये यावेळी भाजपा, एनडीए सरकार हॅटट्रिक साधणार : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
Published : April 6, 2026 at 4:01 PM IST
बारपेटा (आसाम) : आसाममध्ये विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सोमवारी आसामधील बरपेटामध्ये जाहीर सभा पार पडली. यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी आसाममध्ये भाजपाच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. तसंच राज्याला आत्मनिर्भरतेकडे नेण्याची वेळ आल्याचं सांगत, त्यांनी आसाममध्ये भाजपा-एनडीए सरकार हॅटट्रिक बनवणार असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, आसाममधील 126 जागांसाठी विधानसभा निवडणुका 9 एप्रिल रोजी होणार असून, मतमोजणी 4 मे रोजी होणार आहे.
बरपेटामधील सभेत बोलताना नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. काँग्रेस अल्पकालीन दृष्टिकोन ठेवून काम करत असल्याचा आरोप केला. तसंच, भाजपाशी तुलना करत पक्षाच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनावर आणि कार्यपद्धतीवर नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, "गेली दहा वर्षे आसामची ओळख जपण्यात गेली. आता त्याला जागतिक स्तरावर नेण्याची वेळ आली आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा असा पक्ष आहे, जो कधीही दूरदृष्टीनं विकासावर काम करत नाही. काँग्रेस अल्पकालीन दृष्टीनं काम करते, जेणेकरून पक्षाला भ्रष्टाचारात सामील होता येईल."
#WATCH | Barpeta, Assam: On the Women’s Reservation Bill, PM Narendra Modi says, " the government has called a special session of parliament starting april 16th. we have discussed this with all political parties in the country. we have urged everyone to unanimously advance this… pic.twitter.com/CHlEJ4Btax— ANI (@ANI) April 6, 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "दुसरीकडे, भाजपा हा दूरदृष्टीनं काम करणारा पक्ष आहे. आम्ही विकसित आसामचे ध्येय विकसित भारताच्या दिशेनं नेत आहोत. त्यामुळं आम्ही गेल्या 10 वर्षांत पूर्ण समर्पणानं काम केलं आहे. तसंच गेली 10 वर्षे आसाममध्ये शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी होती. येणारी वर्षे आसामची समृद्धी वाढवतील. गेली 10 वर्षे आसामला अस्वस्थता आणि असुरक्षिततेतून बाहेर काढण्यासाठी होती. येणारा काळ आसामच्या आत्मनिर्भरतेसाठी असेल. गेली 10 वर्षे आसामची ओळख जपण्याची होती. आता आपल्याला जागतिक स्तरावर आसामची ओळख अधिक उंचावायची आहे."
#WATCH | Barpeta, Assam: PM Narendra Modi says, " ...even during operation sindoor, our forces forced pakistan to surrender within hours. but congress sang the song written, composed and loved by pakistan..." pic.twitter.com/V7kFRHhpGj— ANI (@ANI) April 6, 2026
याचबरोबर, भाजपाच्या 47 व्या स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि पार्टीच्या 'राष्ट्र प्रथम' या मंत्रावर जोर देत देशाला विकसित व आत्मनिर्भर बनवण्याचा संकल्प केला. "आज, 6 एप्रिल भाजपाचा स्थापना दिवस आहे. मी देशभरातील आणि जगभरातील भाजपा परिवाराशी संबंधित सर्व लोकांना आणि कार्यकर्त्यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. 'राष्ट्र प्रथम' या मंत्रासह, आम्ही सर्वजण भारतमातेच्या सेवेत गुंतलो आहोत. देशाचा विकास करणे आणि भारताला आत्मनिर्भर बनवणं हा आमचा संकल्प आहे. याच संकल्पासह, भाजपा या निवडणुकीत तुमचे आशीर्वाद मागत आहे," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
#WATCH | Barpeta, Assam: PM Narendra Modi says, " congress is openly supporting the infiltrators. you tell me, should the infiltrators be sent back or not? congress is opposing action against illegal occupation. congress is talking about enacting a law in assam that would jail… pic.twitter.com/InlWBPqniL— ANI (@ANI) April 6, 2026
नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात राज्याच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वावर भर दिला. तसंच आसामच्या वाढलेल्या कनेक्टिव्हिटीवरही प्रकाश टाकला, ज्यामुळं तेथील पर्यटनाला चालना मिळाली आहे. नरेंद्र मोदी म्हणाले, "यावेळी तुमचं मत विकसित आसामच्या उभारणीचा पाया अधिक मजबूत करेल. तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की, भाजपा जे बोलतो ते करतो. आम्ही आसामला तिथल्या लोकांच्या योग्यतेच्या उंचीवर नेत आहोत. मानस राष्ट्रीय उद्यान येथून फार दूर नाही. कामाख्या देवीचा आशीर्वाद या संपूर्ण प्रदेशाला लाभला आहे. इथं श्रद्धा आणि अध्यात्माची अनेक प्रमुख स्थळं आहेत. आसाममधील दळणवळण अधिक मजबूत होत असल्यामुळं पर्यटन वाढत आहे, ज्याचा फायदा संपूर्ण प्रदेशाला होत आहे."
