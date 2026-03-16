आशियातील सर्वात मोठं ट्युलिप उद्यान पर्यटकांसाठी खुलं; 18 लाखांहून अधिक फुलांनी खुलली बाग!

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या हस्ते हे उद्यान पर्यटकांसाठी खुलं करण्यात आलं.

Asia's Largest Tulip Garden In Kashmir, Featuring 1.8 Million Flowers
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 4:41 PM IST

श्रीनगर : काश्मीरमधील दाल सरोवराच्या काठावर वसलेलं आणि आशियातील सर्वात मोठं अशी ओळख असलेलं ट्युलिप उद्यान सोमवारी ( दि.16) पर्यटकांसाठी खुलं करण्यात आलं. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या हस्ते हे उद्यान पर्यटकांसाठी खुलं करण्यात आलं. दरम्यान, हे उद्यान नियोजित वेळेच्या सुमारे 10 दिवस आधीच खुलं करण्यात आलं; कारण खोऱ्यात वाढलेल्या उष्म्यामुळं येथील फुले लवकर उमलली होती.

10 दिवस आधीच खुलं करण्यात आलं उद्यान : 2008 मध्ये काश्मीरमधील पर्यटन स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यात आलेलं हे ट्युलिप उद्यान सहसा मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पर्यटकांसाठी खुलं केलं जातं. मात्र, सध्या काश्मीरमध्ये उष्णता वाढली आहे. गेल्या अनेक दशकांतील उष्णता पाहता, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात जात उष्णता होती. त्यामुळं ट्युलिपची फुलं लवकर उमलली. त्यामुळं हे उद्यान नियोजित वेळेच्या सुमारे 10 दिवस आधीच खुलं करण्यात आलं.

उद्यानात 18 लाखांहून अधिक ट्युलिपची फुलं : या उद्यानात ट्युलिपच्या 70 हून अधिक प्रजाती आहेत; उद्यान अधिक नयनरम्य दिसावं या उद्देशानं उद्यान विभागानं फुलांची संख्या वाढवली असून, या बागेत एकूण 18 लाखांहून अधिक फुलं आहेत. दरम्यान, उद्घाटनाच्या दिवशी याला पर्यटकांकडून अत्यंत उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला. उद्यानाचं औपचारिक उद्घाटन होण्यापूर्वीच, उद्यानाबाहेर मोठ्या संख्येने पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक रांगेत उभं असल्याचं दिसून आलं. तसंच या उद्यानाचं आकर्षण अधिक वाढवण्यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचंही आयोजन करण्यात आलं आहे.

लोकांना सौंदर्याचा आनंद घेता येईल - ओमर अब्दुल्ला : "पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित लोकांसाठी ही एक नवी सुरुवात ठरेल. त्यांना अत्यंत कठीण काळातून जावं लागलं होतं. मात्र, परिस्थिती सतत बदलत असते; आणि आम्हाला आशा आहे की, परिस्थिती सुधारेल, ज्यामुळं बाहेरील लोकांना इथं येऊन जम्मू आणि काश्मीरच्या सौंदर्याचा आनंद घेता येईल," असं यावेळी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

सुरक्षा तपासणीनंतर उद्यान पुन्हा पर्यटकांसाठी खुलं : दरम्यान, गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर गेल्या वर्षी पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आलेल्या 44 पर्यटन स्थळांमध्ये ट्युलिप उद्यानाचाही समावेश होता. मात्र, आता सुरक्षा तपासणीनंतर या वर्षी हे उद्यान पुन्हा पर्यटकांसाठी खुलं करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा :

  1. कुख्यात रावडी थोपई गणेशचा एन्काऊंटर : पोलिसांवर हल्ला करुन पळताना जवानांनी पाठवलं यमसदनी
  2. विमान प्रवासावर संकट! दुबईमध्ये एमिरेट्सची विमानसेवा ठप्प; कोचीहून निघालेले विमान वाटेतूनच माघारी परतले
  3. राज्यसभा निवडणुकीसाठी 10 राज्यांमधील 37 जागांवर मतदान सुरू; ओडिशामध्ये 'क्रॉस व्होटिंग'ची शक्यता

