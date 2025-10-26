२१ वे शतक भारतासह आसियान देशांचे असेल-पंतप्रधान मोदी
भारत आणि आसियान एकत्रितपणे जगातील जवळजवळ एक चतुर्थांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. ते मजबूत ऐतिहासिक संबंध आणि सामायिक मूल्यांनी जोडल्याचं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं.
Published : October 26, 2025 at 7:19 PM IST
नवी दिल्ली: मलेशियातील क्वालालंपूर येथे झालेल्या ४७ व्या आसियान शिखर परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी व्हर्च्युअल पद्धतीनं संबोधित केलं. की आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना ही भारताच्या पूर्वेकडील धोरणाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं. २१ वे शतक हे भारत आणि आसियानचे शतक आहे, असेदेखील मोदींनी म्हटलं.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, मला पुन्हा एकदा आपल्या आसियान कुटुंबाबरोबर संबंध जोडण्याची संधी मिळाली आहे. भारत आणि आसियान एकत्रितपणे जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. आपण केवळ भौगोलिकदृष्ट्या एकत्रित नाही. तर दृढ असे ऐतिहासिक संबंध आणि एकसमान मूल्यांनीदेखील जोडलेले आहोत. आपण जागतिक दक्षिणेचा भाग आहोत. आपले केवळ व्यापार संबंधच नाहीत तर सांस्कृतिक संबंधदेखील आहेत. भारतानं नेहमीच आसियानच्या केंद्रस्थानी आणि इंडो-पॅसिफिकसाठी आसियानच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा दिला आहे. अनिश्चिततेच्या या काळात, भारत-आसियान व्यापक धोरणात्मक भागीदारी सातत्यानं वाढत आहे. आमची ही मजबूत भागीदारी जागतिक स्थिरता आणि विकासाचा पाया म्हणून उदयाला येत आहे.
समावेशकतेसाठी पुढे जाण्यास भारत वचनबद्ध- पंतप्रधान मोदी म्हणाले, या वर्षी 'समावेशकता आणि शाश्वतता' ही आसियान शिखर परिषदेची संकल्पना आहे. ही संकल्पना आमच्या एकत्रित प्रयत्नांमध्ये स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होते. यात डिजिटल समावेशकता आणि सध्याच्या आव्हानांमध्ये अन्न सुरक्षा आणि लवचिक पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्याचा समावेश आहे. भारत या प्राधान्यांना पूर्णपणे पाठिंबा देत असून या दिशेनं पुढे जाण्यासाठी बांधील आहे.
आसियान भागीदारांसोबत खंबीरपणे भारत उभा- भारत नेहमीच प्रत्येक संकटात आपल्या आसियान भागीदारांसोबत खंबीरपणे उभा राहिला आहे. एचएडीआर (मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण), सागरी सुरक्षा आणि ब्लू इकॉनॉमीमध्ये आमचं सहकार्य वेगानं वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही २०२६ हे वर्ष आसियान-भारत सागरी सहकार्याचे वर्ष" म्हणून घोषित करत आहोत. आम्ही शिक्षण, पर्यटन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आरोग्य, हरित ऊर्जा आणि सायबर सुरक्षेमध्ये द्विपक्षीय सहकार्यालादेखील जोरदार प्रोत्साहन देत आहोत, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं.
२१ वे शतक हे भारत आणि आसियानचं शतक- पंतप्रधान मोदी म्हणाले, २१ वे शतक हे आपलं शतक आहे. भारत आणि आसियानचं शतक आहे. आसियान कम्युनिटी व्हिजन २०४५ आणि विकसित भारत २०४७ ची उद्दिष्टे संपूर्ण मानवतेसाठी उज्ज्वल भविष्य निर्माण करणार आहेत. या दिशेने भारत तुमच्या सर्वांसोबत एकत्रितपणे काम करण्यास वचनबद्ध आहे. शिखर परिषदेत तिमोर-लेस्टे या संघटनेचा औपचारिकपणे अकरावा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. या निर्णयाचे पंतप्रधान मोदींनी स्वागत केलं. आसियान शिखर परिषधेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित होते. शिखर परिषदेचं यशस्वी आयोजन केल्यानं मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांचे अभिनंदन केलं.
आसियानमध्ये कोणते आहेत देश?आसियानची स्थापना ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी थायलंडमधील बँकॉक येथे झाली. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापूर आणि थायलंड हे संस्थापक सदस्य होते. ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम आणि तिमोर-लेस्टे हे सदस्य आहेत. भारत हा आसियानचा सदस्य नाही. पण, १९९२ मध्ये सेक्टरल डायलॉग पार्टनर (सचिवस्तरीय संवाद) आणि त्यानंतर १९९५ मध्ये संवाद भागीदार म्हणून भारतानं आसियानशी औपचारिक संबंध सुरू केले.
