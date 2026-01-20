भाजपाबरोबर एआयएमआयएम युती करणार का? असुद्दीन ओवैसी यांनी एका वाक्यात फेटाळली शक्यता
" समुद्राचे दोन किनारे कधीही भेटत नाहीत", असे ऑल इंडिया मसलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलीमीनचे (AIMIM) अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी यांनी सांगत भाजपाबरोबर युती होण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे.
Published : January 20, 2026 at 5:58 PM IST
हैदराबाद- मागील निवडणुकीच्या तुलनेत एआयएमआयएमनं महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर खासदार असुद्दीन ओवैसी यांनी निवडणूक निकालानंतर पक्षाच्या वाटचालीबद्दल भूमिका स्पष्ट केली.
अकोट महापालिकेमध्ये एआयएमआयएमच्या नगरसेवकांनी भाजपाबरोबर युती करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर पक्षाचे अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी म्हणाले, "एआयएमआयएमचे पाच नगरसेवक हे अकोट महापालिका निवडणुकीत जिंकून आले आहेत. त्यांना पक्षानं ( भाजपाबरोबरील युतीवरून) इशारा दिला आहे.
"भाजपाशी निगडीत असलेल्या गटात सहभागी झाल्याचं सुरुवातीला आमच्या नगरसेवकांना माहित नव्हते. भाजपाच्या नगरसेवकांना पाठिंबा नाही, असे महापालिका आयुक्तांना त्वरित पत्र देण्याचे नगरसेवकांना आदेश दिले होते", असे खासदार ओवैसी यांनी सांगितलं.
हे पाहा, दोन समुद्रकिनारे कधीही एकत्रित येऊ शकत नाहीत. कोणताही आमचा नगरसेवक जर विरोधी पक्षाबरोबर युती करणार असाल तर एआयएमआयएमकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल- अध्यक्ष, एआयएमआयएम
"भाजपा नेत्याच्या मुलाला नामनिर्देशनाद्वारे सामावून घेतल्याचं आढळल्यानंतर इम्तियाज जलील यांनी त्यांना पक्षातून निलंबित केलं आहे. कोणीही भाजपा, एकनाथ शिंदे किंवा अजित पवार यांच्यासोबत गेले, तर पक्ष त्यांच्यावर कारवाई करेल", असाही ओवैसी यांनी यावेळी इशारा दिला.
एआयएमआयएमचे 200 हून अधिक नगरसेवक - "महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांमध्ये एआयएमआयएमनं 125 जागा जिंकल्या आहेत. सुमारे एक महिन्यापूर्वी झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये सुमारे 85 जागा जिंकल्या आहेत. राज्यात नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये एआयएमआयएमचे 200 हून अधिक नगरसेवक आहेत. जर एखादा पक्ष जिंकू शकत नसेल, तर त्या पक्षात काही कमतरता आहेत, हे स्पष्ट आहे. आम्ही अनेक वर्षांपासून तळागाळाच्या पातळीवर सातत्यानं काम करत आहोत," असे ओवैसी म्हणाले.
मी मुस्लिमांचा नेता नाही- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एआयएमआयएमनं 200 हून अधिक जागांवर विजय मिळविला आहे. तर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत आठ जागांवर विजय मिळवला आहे. नेतृत्वाबद्दलच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ओवैसी यांनी ते स्वतःला मुस्लिम नेता म्हणून सादर करू इच्छित नाहीत, याचा पुनरुच्चार केला. "मी नेहमीच म्हटलं आहे की, मी मुस्लिमांचा नेता नाही. मला तसं व्हायचंही नाही. आम्ही शेकडो नेते तयार करू. हे लोक भविष्यात नेतृत्वाची भूमिका बजावतील. हा आमच्या पक्षाचा प्रयत्न आहे" असे खासदार ओवैसी यांनी म्हटलं.
आम्ही खूप मेहनत घेतली- शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांसारख्या पक्षांपेक्षा काही भागांमध्ये एआयएमआयएमने चांगली कामगिरी केली आहे. त्याबाबत ओवैसी म्हणाले की, "सातत्यानं तळागाळातील काम आणि स्पष्ट सार्वजनिक भूमिका असल्यानं पक्षावर जनतेनं विश्वास ठेवला. आम्ही खूप मेहनत घेतली आहे. आम्ही प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि जनतेमध्ये एकच सातत्यपूर्ण संदेश देतो. त्याचा जनतेवर परिणाम होतो."
मुंबईत पहिल्यांदाच एआयएमआयएमचे असणार नगरसेवक- एआयएमआयएमनं 2017 च्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये 81 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी, पक्षानं छत्रपती संभाजीनगर, मालेगाव, धुळे, अमरावती, सोलापूर आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये उल्लेखनीय यश मिळविलं आहे. भारताच्या आर्थिक राजधानीत प्रथमच एआयएमआयएमचे नगरसेवक असणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्येच एआयएमआयएमच्या उमेदवारांनी 30 हून अधिक प्रभागांमध्ये विजय मिळविला आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसे यांना राज्यभरात केवळ 168 जागा जिंकता आल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीसोबत (व्हीबीए) निवडणूक लढवलेल्या काँग्रेसनं 324 जागा मिळवल्या आहेत.
