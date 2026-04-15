टीव्हीके नेते विजय यांच्या प्रचार सभांदरम्यान गोंधळ, एका उमेदवारासह 30 जण जखमी
कोईम्बतूर आणि तिरुपूर जिल्ह्यांमध्ये विजय यांनी आयोजित केलेल्या रोड शो आणि प्रचार सभांदरम्यान गोंधळ उडाल्याचं दिसून आलं.
Published : April 15, 2026 at 5:34 PM IST
तिरुपूर : कोईम्बतूर आणि तिरुपूर जिल्ह्यांमध्ये विजय यांनी आयोजित केलेल्या रोड शो आणि प्रचार सभांदरम्यान गोंधळ उडाल्याचं दिसून आलं. या गोंधळात एका उमेदवारासह 30 हून अधिक लोक जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. टीव्हीके अध्यक्ष विजय हे तिरुपूर जिल्ह्यात प्रचार करण्यासाठी काल दुपारी दोन वाजता चेन्नईहून चार्टर्ड विमानानं कोईम्बतूर विमानतळावर दाखल झाले. त्यानंतर ते एका प्रचार व्हॅनमधून तिरुपूरकडे रवाना झाले. दरम्यान, कोयंबतूर विमानतळावर एक हजाराहून अधिक टीव्हीके कार्यकर्ते एकत्र आले होते.
विजय यांच्या स्वागतासाठी चिन्नयमपायलम आणि निलांबूरसारख्या ठिकाणी हजारो लोक मार्गावर रांगेत उभे होते. याव्यतिरिक्त, पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते विजय यांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनाच्या मागे आपल्या दुचाकींवरून जात होते. यादरम्यान, सुलूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवणारे टीव्हीकेचे उमेदवार सुकुमारन हे सकाळी अकरा वाजल्यापासून एक हजारहून अधिक कार्यकर्त्यांसह कनियूर टोल प्लाझाजवळ विजय यांची वाट पाहत होते. जेव्हा विजय कार्यक्रमस्थळी पोहोचले, तेव्हा त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी कार्यकर्ते पुढे धावले. या गोंधळात उमेदवार सुकुमारन बेशुद्ध पडले. यानंतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या चेहऱ्यावर पाणी शिंपडले असता ते शुद्धीवर आले.
इतकंच नाही तर, जमावाच्या गोंधळात घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या सुधामणी नावाच्या महिलेच्या हातातून अज्ञात व्यक्तींनी सोन्याच्या पाच साखळ्या हिसकावून घेतल्याचं वृत्त आहे. यानंतर अविनाशी परिसरात आलेल्या टीव्हीके नेते विजय यांची एक झलक पाहण्यासाठी कडक उन्हात तासन्तास थांबल्यानंतर नऊ जण बेशुद्ध पडले. त्यांना तात्काळ वाचवून रुग्णालयात नेण्यात आलं. याशिवाय, पोलिसांनी गर्दीत हरवलेल्या तीन मुलांना वाचवून त्यांच्या पालकांकडे परत सोपवलं. त्यानंतर विजय यांनी तिरुपूरच्या पेरुमनल्लूर इथं आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं.
दरम्यान, आधी जाहीर करण्यात आलं होतं की, विजय काल दुपारी चार वाजताच्या सुमारास पेरुमनल्लूर इथं प्रचार सभा घेणार आहेत. तरी दुपारी 12 वाजल्यापासूनच मोठ्या संख्येनं समर्थक त्या ठिकाणी एकत्र येत होते. परिसरात अंदाजे 20 हजार लोक एकत्र जमले होते. यावेळी प्रचंड उकाडा व गर्दीमुळं 20 हून अधिक जण बेशुद्ध पडले. पोलीस आणि स्वयंसेवक पथकाच्या सदस्यांनी तात्काळ रुग्णवाहिकेद्वारे जखमी व्यक्तींना रुग्णालयात दाखल केलं.
विजय यांचा रोड शो तिरुपूर रोडवर होणार होता, परंतु त्या विशिष्ट भागातील प्रचंड गर्दीमुळं तो नंतर रद्द करण्यात आला. विजय हे भाषण देत असताना, त्यांना जवळून पाहण्यासाठी पुढं सरसावणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नियंत्रित करताना पोलीस आणि स्वयंसेवक पथकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. याशिवाय, जेव्हा उपस्थितांनी विजय यांना पाहण्याच्या प्रयत्नात झाडांवर चढून आणि छतांवर धोकादायक स्थितीत उभे राहून गोंधळ घातला. यावेळी पोलिसांनी त्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, टीव्हीकेच्या प्रचार सभेमुळं पेरुमनल्लूरमध्ये काल दुपारपासून रात्री उशिरापर्यंत प्रचंड वाहतूक कोंडी झाल्याचं दिसून आलं.
