"भाजपा आगीशी खेळतंय", मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा इशारा; मतदारसंघ पुनर्रचनेविरोधात काळे झेंडे फडकवण्याचे आवाहन
बुधवारी मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळं तामिळनाडूवर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी डीएमके खासदारांची तातडीची बैठक बोलवण्यात आली होती.
Published : April 15, 2026 at 6:22 PM IST
चेन्नई : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन (MK Stalin) यांनी बुधवारी (15 एप्रिल) लोकांना मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेच्या निषेधार्थ लोकांना आपापल्या घरांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी काळे झेंडे फडकवण्याचे आवाहन केलं आहे. तसंच केंद्र सरकारवर निशाणा साधत त्यांनी भाजपाला आगीशी खेळत असल्याचा इशारा दिला. दरम्यान, बुधवारी मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळं तामिळनाडूवर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी डीएमके खासदारांची तातडीची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीनंतर एमके स्टॅलिन यांनी हे विधान केलं.
तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन : गुरुवारपासून (16 एप्रिल) सुरू होणाऱ्या संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण कायदा 2023 च्या अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक, परिसीमन कायद्यावरील विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर व पुदुचेरीमध्ये प्रस्तावित कायदा लागू करण्यासंबंधीचे विधेयक सादर करणार आहे. दरम्यान, गेल्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेनंतर, 2029 च्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसभेच्या जागांची संख्या 543 वरून 850 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
काळे झेंडे फडकवा! तामिळनाडू लढेल! तामिळनाडू जिंकेल! : मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करत परिसीमन विधेयकाला तामिळनाडू आणि दक्षिणेकडील राज्यांवर झालेला एक मोठा ऐतिहासिक अन्याय असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टची सुरुवात "काळे झेंडे फडकवा! तामिळनाडू लढेल! तामिळनाडू जिंकेल!," अशा शब्दांत केली आहे. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले की, "विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेकडील प्रत्येक दक्षिण भारतीय संतापानं खवळला आहे. भाजपा आगीशी खेळत आहे! उद्या, संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या निषेधार्थ घरांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी काळे झेंडे फडकवले जातील."
मोठी किंमत मोजावी लागेल : याचबरोबर, भारताला पुढं नेण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल तामिळनाडू आणि दक्षिणेकडील राज्यांना शिक्षा दिली जात आहे का? असा सवाल देखील मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी विचारला. ते म्हणाले, "जर केंद्र सरकारनं तामिळनाडूचा आवाज ऐकून माघार घेतली नाही, तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. तुम्हाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल! डीएमके अध्यक्ष म्हणून आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एक स्वाभिमानी तमिळ म्हणून, मी तुम्हाला पुन्हा एकदा इशारा देतो."
लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी एकत्र या... : दरम्यान, आणखी एका पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना योजनेचा संदर्भ देत म्हटलं आहे, "जी तलवार आमच्या डोक्यावर टांगलेली होती, ती आता आमच्यावरच कोसळली आहे. डीएमके खासदारांशी सल्लामसलत करून, आम्ही सर्व राज्यांतील खासदारांशी बोलत आहोत आणि या गंभीर धोक्याचा सामना करण्यासाठी एकत्रितपणे एक रणनीती तयार करत आहोत. हा पक्षांचा किंवा लोकांचा प्रश्न नाही. हा आपल्या लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा प्रश्न आहे. मी देशभरातील सर्व पक्षांना आणि खासदारांना आवाहन करतो की, आपल्या लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी एकत्र या."
