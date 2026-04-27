अरविंद केजरीवालांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांतांना लिहिले भावनिक पत्र
पत्रात केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते यापुढे न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांच्या न्यायालयात स्वतः हजर राहणार नाहीत किंवा आपल्या वकिलामार्फत आपली बाजू मांडणार नाहीत.
Published : April 27, 2026 at 11:53 AM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि न्यायपालिका यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षाने एक नवीन वळण घेतलंय. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित कथित घोटाळ्यात अडकलेल्या केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना एक अत्यंत भावनिक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते यापुढे न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांच्या न्यायालयात स्वतः हजर राहणार नाहीत किंवा आपल्या वकिलामार्फत आपली बाजू मांडणार नाहीत.
जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट चुकी है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 27, 2026
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतो को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इस केस में उनके सामने पेश नहीं हूंगा और कोई दलील भी नहीं रखूँगा। pic.twitter.com/vhTSEZabqa
"न्यायाची आशा भंग पावली आहे, सद्सद्विवेकबुद्धी साद घालत आहे" : आपल्या पत्रात माजी मुख्यमंत्र्यांनी न्यायपालिकेबद्दल आपली तीव्र निराशा व्यक्त केलीय. केजरीवाल यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, "न्यायमूर्ती स्वर्ण कांताजींकडून न्याय मिळण्याची माझी आशा आता पूर्णपणे भंग पावलीय." त्यांनी पुढे लिहिले आहे की, या परिस्थितीत त्यांनी आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा आवाज ऐकला आहे आणि एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. केजरीवाल यांच्या मते, जेव्हा त्यांना कायदेशीर वर्तुळात दिलासा मिळण्याची कोणतीही आशा दिसत नाही, तेव्हा त्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी पुरस्कारलेल्या 'सत्याग्रहा'चा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतलाय. केजरीवाल यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय आणि न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ माजण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या या कृतीकडे न्यायालयाच्या कामकाजाविरोधातील एक मूक निषेध म्हणून पाहिले जात आहे.
हजर राहण्यास नकार आणि भविष्यातील रणनीती : या पत्रातून हे स्पष्ट होते की, अरविंद केजरीवाल आता न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत सहभागी होणार नाहीत. तथापि, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ते आपल्या कायदेशीर हक्कांचा त्याग करत नाहीत. केजरीवाल यांनी पत्रात लिहिले आहे, "मी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा माझा घटनात्मक हक्क राखून ठेवीन." केजरीवाल यांची भूमिका उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयांबद्दल आणि टिप्पण्यांबद्दलची त्यांची नाराजी दर्शवते. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अटकेवर आणि रिमांडवर कठोर टिप्पणी केली होती, ज्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वात व्यापक असंतोष निर्माण झाला होता.
गांधीवादी सत्याग्रह विरुद्ध कायदेशीर लढाई : आपल्या पत्रात केजरीवालांनी गांधींच्या सत्याग्रहाचा वारंवार उल्लेख केलाय. त्यांनी सूचित केले आहे की, त्यांना आता ही लढाई केवळ न्यायालयांपुरती मर्यादित ठेवायची नाही, तर ती सार्वजनिक न्यायालयात आणि नैतिक स्तरावर न्यायची आहे.
केजरीवाल यांच्या पत्रामुळे राजकारण तापले : केजरीवाल यांच्या या पत्रामुळे दिल्लीचे राजकारण तापलंय. आम आदमी पक्षाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, 'आप'चे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे आणि त्यांना न्यायालयांकडून योग्य तो दिलासा मिळत नाहीये. दरम्यान, भाजपाने याला न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचे एक डावपेच म्हटले आहे. कार्यरत न्यायाधीशांना असे पत्र लिहिणे आणि सुनावणीत सहभागी होण्यास नकार देणे ही एक वेगळी बाब आहे. या पत्रावर आणि माजी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालय काय कारवाई करते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. सध्या तरी अरविंद केजरीवाल यांच्या सत्याग्रहाने दिल्लीच्या दारू धोरणावरील कायदेशीर लढाईला वैचारिक लढाईत रूपांतरित केलंय.
वीरेंद्र सचदेवा यांचे गंभीर आरोप : विशेष म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रावर वीरेंद्र सचदेवा यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिलीय. त्यांनी या कृतीचा निषेध करत म्हटले की, यातून हे स्पष्टपणे दिसून येते की केजरीवाल यांना न्यायव्यवस्थेबद्दल आदर किंवा विश्वास नाही. वीरेंद्र सचदेवा यांनी आरोप केला आहे की, केजरीवाल 2022 च्या कथित दारू घोटाळ्यासंदर्भात सातत्याने 'राजकीय नाटक' करत आहेत. ते म्हणाले की, न्यायालयीन प्रक्रियेतून दिलासा मिळवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर, केजरीवाल आता अराजकतेच्या मर्यादा ओलांडून न्यायाधीशांवर वैयक्तिक टीका करत आहेत, जे लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहे.
