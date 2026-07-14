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E20 पेट्रोलसंदर्भात अरविंद केजरीवाल यांचं पंतप्रधानांना पत्र; CJP च्या आंदोलनाला देखील दिला पाठिंबा

पेट्रोल पंपावर शुद्ध पेट्रोल व E20 पेट्रोल उपलब्ध असावं आणि कमी मायलेजमुळं E20 पेट्रोलची किंमत नियमित पेट्रोलपेक्षा कमी असावी, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे.

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 2:20 PM IST

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नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी E20 पेट्रोलच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशभरातील E20 पेट्रोलबाबतच्या तक्रारींचा हवाला दिला असून दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर शुद्ध पेट्रोल व E20 पेट्रोल उपलब्ध असावं आणि कमी मायलेजमुळं E20 पेट्रोलची किंमत नियमित पेट्रोलपेक्षा कमी असावी, अशी मागणी अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे. तसंच त्यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीची वेळही मागितली आहे. याचबरोबर, येत्या गुरुवारी सायंकाळी 5 वाजता जंतर मंतर इथं कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि उपोषण करत असलेल्या सोनम वांगचुक यांची भेट घेण्यासाठी जाणार असल्याचंही अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितलं.

E20 संदर्भात मोदींना पत्र : E20 पेट्रोलमुळं देशभरातील जनता नाराज आहे. E20 पेट्रोलमुळं वाहनांचे मायलेज कमी होत असून अनेक वाहनांच्या इंजिन आणि इतर भागांवर परिणाम होत असल्याच्या लोकांच्या सतत तक्रारी आहेत, असं अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं. तसंच लोकशाहीमध्ये लोकांचा आवाज ऐकणं ही सरकारची जबाबदारी असते. या उद्देशानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिल्याचं त्यांनी सांगितलं. या पत्रात सामान्य लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडल्या असून, सरकारनं या समस्येवर तातडीनं तोडगा काढून जनहिताचा निर्णय घ्यावा, असं आवाहन देखील अरविंद केजरीवाल यांनी केलं आहे.

अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)

दोन प्रमुख मागण्या : अरविंद केजरीवाल यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दोन मागण्या केल्या आहेत. पहिली मागणी अशी आहे की, देशातील सर्व पेट्रोल पंपांनी ग्राहकांना शुद्ध पेट्रोल आणि E20 पेट्रोल या दोन्हीचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. ते म्हणाले की, "जर ग्राहकांना E20 पेट्रोल भरायचे नसेल आणि त्यांना नियमित पेट्रोल वापरायचे असेल, तर त्यांना हा पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे." दुसरी मागणी E20 च्या किमतीशी संबंधित आहे. ते म्हणाले, "जर E20 पेट्रोल कमी मायलेज देत असेल, तर त्याची किंमतही नियमित पेट्रोलपेक्षा कमी असावी. जेव्हा एखादे वाहन एक लिटर पेट्रोलमध्ये कमी अंतर कापते, तेव्हा ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. त्यामुळं सरकारने त्याची किंमत कमी करावी."

पंतप्रधानांच्या भेटीची मागितली वेळ : याचबरोबर, अरविंद केजरीवाल यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधानांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे. ते म्हणाले, "गेल्या काही दिवसांपासून त्यांनी पेट्रोल पंप आणि सर्व्हिस स्टेशनला भेटी दिल्या, लोकांशी संवाद साधला आणि वाहन मालकांच्या समस्या बारकाईनं ऐकून घेतल्या. या विषयावर जनतेला काय वाटतं? आणि E20 पेट्रोलबाबत कोणते तांत्रिक प्रश्न निर्माण होत आहेत? हे पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवायचे आहेत. यासाठी पंतप्रधानांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे. पंतप्रधान लवकरच भेटीची वेळ देतील, अशी आशा आहे."

देशव्यापी ऑनलाइन याचिका : अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं की, आम आदमी पक्षानं E20 पेट्रोलच्या मुद्द्यावर देशव्यापी ऑनलाइन याचिका सुरू केली आहे. ही याचिका पंतप्रधानांना उद्देशून असून, लोक त्यावर स्वाक्षरी करून आपले अनुभव मांडू शकतात. त्यांनी पुढं सांगितलं की, E20 मुळं वाहनाचे मायलेज कमी झाले असेल किंवा काही तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्या असतील, तर लोक त्याचा उल्लेख याचिकेत करू शकतात. तसंच त्यांनी लोकांना मोठ्या संख्येनं या मोहिमेत सामील होण्याचं आवाहन केलं. याशिवाय, ज्यावेळी पंतप्रधानांची भेट होईल, तेव्हा देशभरातून मिळालेल्या सर्व स्वाक्षऱ्या आणि अनुभवांचे संकलन त्यांच्यासमोर सादर केलं जाईल, जेणेकरून सरकारला लोकांच्या खऱ्या समस्या समजू शकतील, असंही अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.

कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला पाठिंबा : पत्रकार परिषदेदरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी जंतर मंतर इथं सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांनी सांगितलं की, हे आंदोलन परीक्षा पद्धतीत सुधारणा, पेपरफुटी थांबवणे आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आहे. आम आदमी पक्ष या आंदोलनाला आणि त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत आहे. तसंच या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गुरुवारी सायंकाळी 5 वाजता जंतर मंतर इथं जाणार असल्याचंही अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं. त्यांनी पुढं सांगितलं की, खासदार संजय सिंह आणि आमदार राधेश्याम यांनी यापूर्वी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आपला पाठिंबा व्यक्त केला होता.

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TAGGED:

अरविंद केजरीवाल
E20 पेट्रोल
नरेंद्र मोदी
कॉकरोच जनता पार्टी
ARVIND KEJRIWAL

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