ETV Bharat / bharat

अरविंद केजरीवालांचं मोठं पाऊल! न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यावर गंभीर आरोप करत सुनावणीपासून दूर राहण्याची विनंती

अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यावर नवे आरोप केलं आहे. त्यांना या प्रकरणाच्या सुनावणीतून बाजूला होण्याचं आवाहन केलं आहे.

ARVIND KEJRIWAL NEW ALLEGATIONS
अरविंद केजरीवाल आणि स्वर्णकांता शर्मा (OURCE: PTI/DELHIHC)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 15, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल दाखल केलं आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यावर नवीन आरोप केलेत. यासह त्यांना सुनावणीतून माघार घेण्याची मागणी केली आहे.

काय आहे अरविंद केजरीवाल याचा आरोप : अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं की, न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांची दोन्ही मुलं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या हाताखाली काम करतात. तुषार मेहता त्यांना खटले सोपवतात. तुषार मेहता हे सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा या तुषार मेहता यांच्या विरोधात आदेश कसा जारी करतील?, असं अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

निष्पक्ष न्यायाची आशा नाही : "आतापर्यंतची न्यायालयीन कार्यवाही पाहता, आपल्याला निष्पक्ष न्यायाची कोणतीही आशा नाही," असं म्हणत केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना या प्रकरणाच्या सुनावणीतून दूर राहण्याची विनंती केली. केजरीवाल यांच्या याचिकेत तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे 10 युक्तिवाद करण्यात आले आहेत.

न्यायालय निष्कर्षापर्यंत कस पोहोचलं? : न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करत अरविंद केजरीवाल म्हणाले, "दुसऱ्या बाजूचं म्हणणं ऐकून न घेता सत्र न्यायालयाचा आदेश चुकीचा होता. ते म्हणाले होते की, 9 मार्च रोजी उच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी झाली तेव्हा 23 आरोपींपैकी एकही जण हजर नव्हता. न्यायालयात केवळ सीबीआय उपस्थित होती. परंतु अगदी पहिल्याच सुनावणीत न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दुसऱ्या बाजूचा युक्तिवाद ऐकून न घेताच सत्र न्यायालयाचा आदेश 'वरवर पाहता' चुकीचा असल्याचं घोषित केलं. कागदपत्रे मागवल्याशिवाय आणि युक्तिवाद ऐकल्याशिवाय न्यायालय या निष्कर्षापर्यंत कस पोहोचलं?"

ईडीचं प्रकरणही बंद झालं असतं : "कोणत्याही अर्जाशिवाय ईडीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली होती. 9 मार्चला सीबीआयच्या अपिलावर सुनावणी होणार होती. परंतु न्यायमूर्ती शर्मा यांनी ईडीच्या कार्यवाहीलाही स्थगिती दिली. आरोपीच्या मते, केंद्र सरकारनं किंवा ईडीनं यासाठी विनंती केली नव्हती. कायदेशीरदृष्ट्या, जर मुख्य प्रकरणात गुन्हा सिद्ध झाला नाही. तर ईडीचे प्रकरण आपोआप कमकुवत होतं. सत्र न्यायालयानं सीबीआयचे प्रकरण फेटाळले होते. त्यामुळं ईडीचं प्रकरणही बंद झालं असतं. परंतु, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्वतःहून त्यावर स्थगिती आणली", असं केजरीवाल यांनी सांगितलं.

यामुळं निर्माण झाला संशय : केजरीवाल यांनी या प्रकरणाला 'पूर्वनियोजित कट' म्हणत सीबीआय तपास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, संबंधित अधिकाऱ्यानं अर्ज दाखल केला नसतानाही न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या कारवाईला स्थगिती दिली. केजरीवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की, या कृतीमुळं संशय निर्माण झाला आहे.

केजरीवाल यांनी न्यायालयाच्या वेळेवर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह : न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा इतर प्रकरणांमध्ये साधारणपणे तीन ते सात महिन्यांच्या सुनावणीच्या तारखा देतात. मात्र, या प्रकरणात त्यांनी आरोपींना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी केवळ एक आठवडा दिला. इतक्या कमी वेळात 600 पानांच्या आदेशाला आणि सीबीआयच्या एका गुंतागुंतीच्या अपिलाला उत्तर देणं जवळजवळ अशक्य आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा पाच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. तेव्हा न्यायमूर्ती शर्मा यांनी तो फेटाळताना कठोर टिप्पणी केली होती. कायद्यानुसार, जामिनाच्या टप्प्यावर कोणालाही दोषी ठरवलं जात नाही, हे खटल्यानंतर घडतं. मात्र, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी आपल्या आदेशात त्यांना 'दोषी' घोषित केलं. ते त्यांचं 'मत' दर्शवते, असं केजरीवाल यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केले आदेश : न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दिलेले हे सर्व जामीन आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केले. केवळ आदेशच रद्द झाले नाहीत, तर आरोपींना जामीनही मंजूर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीकाही केली. या याचिकेत असाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे की, न्यायमूर्ती शर्मा या सीबीआय आणि ईडीचे युक्तिवाद शब्दशः घेतात. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या तोंडी विधानांच्या आधारे आदेशही पारित करतात, असं केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

अमित शाह यांच्या मुलाखतीचा उल्लेख- तपास यंत्रणांच्या प्रत्येक मागणीला मान्यता दिल्यानं न्यायाची आशा मावळते. याचिकेत न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या वैचारिक भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी आरएसएसची वकील शाखा असलेल्या 'ॲडव्होकेट कौन्सिल'च्या किमान चार बैठकांना हजेरी लावली आहे. या प्रकरणातील आरोपी हे आरएसएसच्या विचारधारेचं कट्टर विरोधक असल्यानं न्यायमूर्ती शर्मा यांचा पूर्वग्रह त्यांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकतो, अशी भीती त्यांना वाटते. या याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अलीकडील एका मुलाखतीचाही उल्लेख आहे. यात त्यांनी म्हटलं होतं की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल.

  • उच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच निकाल केजरीवाल यांच्या विरोधात लागेल हे गृहमंत्रींना कसं कळालं?, असा प्रश्न आरोपींनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, यावरून निकाल आधीच ठरलेला आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते.

TAGGED:

JUSTICE SWARNA KANTA SHARMA
अरविंद केजरीवाल
ARVIND KEJRIWAL DELHI HIGH COUR
ARVIND KEJRIWAL
ARVIND KEJRIWAL NEW ALLEGATIONS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.