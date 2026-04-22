बंगाल निवडणूक : ममता-केजरीवाल यांच्यातील 'इमोशनल कार्ड', निवडणुकीपूर्वी फोनद्वारे चर्चा!
आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याशी फोनवर संवाद साधला.
Published : April 22, 2026 at 5:13 PM IST
नवी दिल्ली : सध्या पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. दरम्यान, मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याच्या एक दिवस आधी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दिल्लीतून मोठं नैतिक बळ मिळालं आहे. आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. यावेळी अरविंद केजरीवाल यांनी केवळ त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूसच केली नाही, तर त्यांच्या निवडणूक प्रचाराला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचं सांगितलं आहे.
फोनवर जवळपास 15 ते 20 मिनिटं चर्चा : अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील फोनवरील संवाद "अत्यंत भावनिक" होता, जो दोन्ही नेत्यांमधील घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध अधोरेखित करतो. दरम्यान, यासंदर्भातील माहिती स्वतः अरविंद केजरीवाल यांनी दिली आहे. अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी यांच्यात फोनवर जवळपास 15 ते 20 मिनिटं चर्चा झाली. यामध्ये राजकीय बाबींपेक्षा भावनिक पैलूंवर अधिक भर होता. या चर्चेदरम्यान ममता बॅनर्जी या अरविंद केजरीवाल यांच्या आंदोलनात सामील होण्यासाठी आल्या होत्या, त्या जुन्या दिवसांचा उल्लेख झाला.
Just spoke to Mamta didi on phone. Expressed complete solidarity and support. She is fighting one of the most difficult battles, which is also one of the most important battles for Indian democracy. Modi ji will lose, inspite of misusing all institutions including CEC— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 22, 2026
हेतुपुरस्सर रणनीतीचा भाग : राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणुकीच्या अगदी आधी अरविंद केजरीवाल यांनी ममता बॅनर्जी यांना केलेला फोन हा एका हेतुपुरस्सर रणनीतीचा भाग आहे. बंगालमध्ये हिंदी भाषिक लोकांचा मोठा वर्ग आहे, जिथं अरविंद केजरीवाल यांची एक विशेष प्रतिमा आहे. त्यांच्या पाठिंब्यामुळं तृणमूल काँग्रेसला चांगला फायदा मिळू शकतो. तसंच केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या सक्रिय सहभागावर दोन्ही नेत्यांची मतं सारखीच आहेत.
'स्ट्रीट फायटर्स' म्हणून ओळख : या फोनवरील चर्चेदरम्यान संघराज्यीय संरचनेच्या संरक्षणावरही चर्चा झाली आहे. दरम्यान, भारतीय राजकारणात ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या जोडीला 'स्ट्रीट फायटर्स' म्हणून ओळखलं जातं. राजकीय विश्लेषक मनोज मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं की, "ममता दीदी आणि केजरीवाल यांचं नातं केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नाही. ही अशा दोन नेत्यांची युती आहे, ज्यांनी शून्यातून आपला पाया रचला आहे. केजरीवाल यांना माहीत आहे की, बंगालमधील ममता यांचा विजय त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर जीवनदायी ठरेल."
भाजपाकडून तीव्र प्रतिक्रिया : दरम्यान, अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील फोनवरील चर्चेसंदर्भात भाजपानं तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी म्हटलं आहे की, "बंगालची जनता ममता बॅनर्जी सरकारच्या गैरकारभाराला कंटाळली आहे, असं भाजपाच्या राज्य नेतृत्वानं म्हटलं आहे. दिल्लीतून पाठिंबा मिळो वा इतर कुठूनही, बदल अटळ आहे." भाजपाच्या मते, हे फोनवरील संभाषण अशा दोन नेत्यांमध्ये आहे, जे आपली जमीन हातातून निसटत असल्याचं पाहून एकमेकांचा पाठिंबा मागत आहेत.
