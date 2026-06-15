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जमीन घोटाळा प्रकरण : अभिषेक बॅनर्जींचे सहकारी सुमित रॉय यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी!

अलीकडेच, शालबोनी पोलीस ठाण्यात सुमित रॉय यांच्याविरोधात खंडणी, जमिनीसंबंधी भ्रष्टाचार आणि आर्थिक फसवणूक यासह इतर आरोपांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला.

Abhishek Banerjee
अभिषेक बॅनर्जी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 8:27 PM IST

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कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसचे महासचिव आणि लोकसभा सदस्य अभिषेक बॅनर्जी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक (पीए) सुमित रॉय यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. एका आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात नुकताच एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तसंच तपासाचा भाग म्हणून पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरू केला आहे. या संदर्भात, सुमित रॉय यांचे वकील सब्यसाची बॅनर्जी सोमवारी सकाळी न्यायमूर्ती जॉय सेनगुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर हजर झाले आणि अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावर तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. न्यायाधीशांनी खटला औपचारिकपणे दाखल करण्याचे निर्देश दिले, परंतु तातडीच्या सुनावणीची विनंती तत्काळ मंजूर केली नाही.

सोमवारी सकाळी पश्चिम बंगालच्या पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यातील एका न्यायालयानं तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांचे निकटचे सहकारी सुमित रॉय यांच्या विरोधात जमीन घोटाळा प्रकरणात अटक वॉरंट जारी केलं, असं पोलिसांनी सांगितलं. तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, सुमित रॉय यांना शोधण्याचे वारंवार प्रयत्न करण्यात आले. मात्र ते हाती लागले नाहीत, त्यानंतर हे वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे. अलीकडेच, शालबोनी पोलीस ठाण्यात सुमित रॉय यांच्याविरोधात खंडणी, जमिनीसंबंधी भ्रष्टाचार आणि आर्थिक फसवणूक यासह इतर आरोपांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला. यानंतर, पोलिसांनी त्यांना शोधण्यासाठी शोधमोहीम सुरू केली आहे.

गेल्या शनिवारी (13 जून) सुमित रॉय यांच्या शोधात पोलिसांनी अभिषेक बॅनर्जी यांच्या घरावर छापा टाकला होता. बराच वेळ वाट पाहिल्यानंतर पोलिसांनी कुलूप तोडून शोध घेतला. मात्र, सुमित रॉय न सापडल्यामुळं पोलीस अधिकारी तृणमूल काँग्रेसच्या अखिल भारतीय महासचिवांच्या घरातून रिकाम्या हातानं परतले, असा दावा अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला होता. त्याच दिवशी नंतर, पोलिसांनी सेरामपूरमधील सुमित रॉय यांच्या सासरच्या घरी छापा टाकला, पण ते तिथंही सापडले नाहीत. दरम्यान, या परिस्थितीला तोंड देत आणि अटक टाळण्यासाठी बेपत्ता सुमित रॉय यांनी आता त्यांच्या वकिलामार्फत कोलकाता उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे.

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TAGGED:

अभिषेक बॅनर्जी
सुमित रॉय
जमीन घोटाळा प्रकरण
कोलकाता
ABHISHEK BANERJEE

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