एटीएसनं दोन दहशतवाद्यांना केलं अटक : पाकिस्तानी गुंडांच्या होते थेट संपर्कात, 'इतकी' शस्त्रात्रं जप्त
उत्तर प्रदेशमधील बागपतचा राहणाऱा तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान याला अटक केली. त्याच्याकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रात्रं जप्त करण्यात आली.
Published : April 24, 2026 at 7:00 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकानं (UP ATS) नोएडा इथं २३ एप्रिल रोजी बागपतचा रहिवासी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान आणि दिल्लीच्या समीर खान याला अटक केली. दहशतवाद विरोधी पथकाच्या माहितीनुसार, हे दोन्ही दहशतवादी पाकिस्तानी गुंडांच्या थेट संपर्कात होते. त्यांच्याकडून एक पिस्तूल, पाच जिवंत काडतुसं आणि एक चाकू जप्त करण्यात आला. चौकशीदरम्यान, तुषार उर्फ हिजबुल्लाह यानं सोशल मीडियावरील मजकुरामुळे प्रभावित होऊन तो कट्टरतावादाकडं वळला, असं उघड केलं.
तुषारने यापूर्वी मेरठमध्ये भोगला तुरुंगवास : तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली हा मूळचा बागपत जिल्ह्यातील रामला गावाचा रहिवासी आहे. त्याचं कुटुंब गेल्या दोन दशकांपासून मेरठमधील कांकरखेडा इथं वास्तव्यास आहे. तुषार आणि त्याचे वडील शैलेंद्र चौहान अधूनमधून गावाला भेट देतात. तुषारनं शेवटची रामला गावाला भेट २० फेब्रुवारी रोजी दिली. आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट केल्याप्रकरणी तुषारनं यापूर्वी मेरठमध्ये तुरुंगवास भोगला, असं तेथील त्याच्या नातेवाईकांनी सांगितलं. तुषारचे काका रवींद्र यांनी सांगितलं की, "संपूर्ण कुटुंब गेल्या वीस वर्षांपासून मेरठमध्ये राहत आहे. मानसिक असंतुलनामुळे तुषार अनेकदा विचित्र किंवा लहरी वर्तन करतो. तरीही, तो देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असू शकतो, याची पुसटशीही कल्पना नव्हती. रामला गावात, तुषारचे वडील शैलेंद्र चौहान यांच्या वाट्याला आलेली वडिलोपार्जित मालमत्ता सध्या जीर्ण अवस्थेत आहे. गावात त्यांच्या मालकीची १० बिघे शेतजमीन असून ती त्यांनी भाडेतत्त्वावर दिली आहे."
इन्स्टाग्रामद्वारे पाकिस्तानी गुंडांच्या संपर्कात : तुषारनं इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून शहजाद भट्टी आणि आबिद जट्ट यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर त्यांच्यातील संवाद व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉल्समध्ये रूपांतरित झाला. शहजाद भट्टीला प्रभावित करण्यासाठी, त्यानं भट्टीच्याच नावानं एक बनावट इन्स्टाग्राम आयडी देखील तयार केला. गुंड शहजाद भट्टी यानंच तुषारला विशिष्ट लक्ष्यांच्या (targets) घरांवर ग्रेनेड फेकण्याचं आणि हत्या करण्याचं काम सोपवलं. या योजनेनुसार, सदर मोहिमेसाठी सीमेपलीकडून अत्याधुनिक शस्त्रं मिळवण्याचं नियोजन करण्यात आलं होतं, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
