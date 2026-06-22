पोलिसांच्या त्रुटीमुळे अटक अन् न्यायालयीन कोठडी बेकायदेशीर; 10 लाखांच्या नुकसानभरपाईला कोर्टाकडून तूर्तास स्थगिती
मनोज कुमार नावाच्या व्यक्तीने आपली अटक रद्द करण्यासाठी आणि सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दाखल केली होती.
Published : June 22, 2026 at 9:42 PM IST
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निरीक्षणात म्हटले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीला अटकेच्या वेळी त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईचे कारण (आधार) सांगितले गेले नाही, तर ती अटक आणि त्यानंतरची न्यायालयीन कोठडी दोन्ही बेकायदेशीर मानली जाते. हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यात दाखल करण्यात आलेल्या एका फौजदारी खटल्याशी संबंधित आहे. मनोज कुमार नावाच्या व्यक्तीने आपली अटक रद्द करण्यासाठी आणि सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयीन कोठडी दोन्हीकडून बेकायदेशीर : सुनावणीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अटकेच्या मेमोची (अटकेची अधिकृत नोंद) तपासणी केली. न्यायालयाला असे आढळले की, त्या दस्तऐवजात गुन्ह्याचा क्रमांक नमूद केला होता, परंतु अटकेचे नेमके कारण त्यात नमूद केलेले नव्हते. 'मिहिर राजेश शाह विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' आणि 'डॉ. राजिंदर राजन विरुद्ध भारत सरकार' या प्रकरणांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अटकेची कारणे न सांगणे हे कायदा आणि संविधान या दोघांचेही उल्लंघन आहे. अशा परिस्थितीत अटक आणि त्यानंतरची न्यायालयीन कोठडी दोन्ही बेकायदेशीर ठरतात, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
राज्य सरकारकडून खुलासा मागवला : मनोज कुमार यांना जवळपास तीन महिने कथित बेकायदेशीर कोठडीत ठेवल्याबद्दल राज्य सरकारवर दंडात्मक खर्च (दंड) का लावला जाऊ नये, असा प्रश्नही उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. कार्यवाहीदरम्यान राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी (गृह विभाग) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयाच्या चिंतांचे समाधानकारक उत्तर देण्यात आलेले नाही; त्यात केवळ विविध अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवण्यात आल्याचे आणि प्रकरण विचाराधीन असल्याचे म्हटले होते. अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा गांभीर्याने अभ्यासही केला नसल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
उच्च न्यायालयाने 10 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते : या परिस्थितीचा विचार करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला मनोज कुमार यांना 10 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. संबंधित व्यक्तीला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीर कोठडीत ठेवण्यात आले होते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. सोमवारी न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या अपिलावर नोटीस जारी केली. न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, नुकसानभरपाई किंवा खर्चापोटी 10 लाख रुपये देण्याबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी आणि या काळात 'यथास्थिती' (status quo) कायम राखली जावी.
उत्तर प्रदेश सरकारने काय म्हटले? : सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी एक महत्त्वाची कबुली दिली. त्यांनी सांगितले की, अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेची लेखी कारणे दिली गेली नव्हती, या वस्तुस्थितीला राज्य सरकारने आव्हान दिलेले नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली 10 लाख रुपयांची नुकसानभरपाईची रक्कमच केवळ सरकारकडून आव्हानित केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला (SHO) निलंबित करण्यात आले असल्याची माहितीही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
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