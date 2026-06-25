जम्मू-काश्मीरमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांवर हल्ला केल्याचा आरोप, लष्करी जवानांविरुद्ध गुन्हा दाखल
कर्नल आणि एका मेजरसह अनेक लष्करी जवानांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना बुधवारी अथोली पोलीस ठाण्यात घडली.
Published : June 25, 2026 at 4:14 PM IST
जम्मू : जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यात राष्ट्रीय रायफल्सच्या जवानांनी एका पोलीस ठाण्यात पोलीस अधिकाऱ्यांवर कथितरीत्या हल्ला केल्यानंतर, कर्नल आणि एका मेजरसह अनेक लष्करी जवानांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना बुधवारी अथोली पोलीस ठाण्यात घडली.
'ईटीव्ही भारत'ला मिळालेल्या एफआयआरच्या प्रतीनुसार, एसएचओ अमृत कटोच यांनी म्हटलं आहे की, "दुपारी 12:20 च्या सुमारास ते अधिकृत कर्तव्यावर असताना त्यांना दूरध्वनीवरून माहिती मिळाली की, 17 आरआरच्या (राष्ट्रीय रायफल्स) कमांडिंग ऑफिसरच्या थेट सूचनेनुसार आणि एका मेजरच्या नेतृत्वाखाली 30 ते 40 लष्करी जवानांनी पोलीस ठाण्यावर पूर्व-नियोजित हल्ला केला."
"पूर्ण तयारी करून आणि लाठ्या-काठ्या, लोखंडी सळ्या तसंच शस्त्रं व दारूगोळा सज्ज ठेवून, सदर गटानं मुख्य प्रवेशद्वार आणि संरक्षक भिंतींवरून बळजबरीनं चढून अथोली पोलीस ठाण्याच्या आवारात घुसखोरी केली. कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या किंवा त्यांना जीवघेण्या दुखापती पोहोचवण्याच्या उद्देशानेच त्यांनी हे कृत्य केलं," असं 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) आणि 'सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा' यांच्या विविध कलमांतर्गत नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये नमूद केलं आहे.
"ईटीव्ही भारत"नं संरक्षण प्रवक्ते सुनील बर्तवाल यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी लष्करी जवानांविरुद्ध एफआयआर दाखल झाल्याची पुष्टी केली. ते म्हणाले, "हे प्रकरण किश्तवाडच्या अथोली येथील स्थानिक पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. या प्रकरणाची योग्य संस्थात्मक प्रक्रियेद्वारे चौकशी केली जात आहे. भारतीय लष्कर कायदेशीर प्रक्रियेला पूर्ण सहकार्य करेल. संयुक्त चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार, योग्य ती कारवाई केली जाईल. चौकशी सुरू असल्यानं या टप्प्यावर अधिक भाष्य करणं घाईचं ठरेल."
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