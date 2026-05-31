उरी सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ घुसखोरीचा प्रयत्न, तिघांना अटक, लष्कराची कारवाई
मुझफ्फराबादचा रहिवासी असलेल्या झीशान मीरनं दावा केला आहे की, तो उरीच्या तिलाई इथं आपल्या प्रेयसीला भेटण्यासाठी नियंत्रण रेषा ओलांडून गेला होता.
Published : May 31, 2026 at 8:06 PM IST
श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतात घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका पाकिस्तानी घुसखोराला भारतीय लष्करानं ताब्यात घेतलं आहे. तर आणखी एका घटनेत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बारामुल्ला जिल्ह्यातील सोपोर येथील रहिवासी असलेल्या दोन जणांना उरी सेक्टरमध्ये अटक करण्यात आल्याचं सुरक्षा दलांनी सांगितलं.
अटक करण्यात आलेला तरुण हा पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील मुझफ्फराबादचा रहिवासी असलेल्या लाल मीर यांचा मुलगा झीशान मीर आहे. चिनार कॉर्प्सनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक निवेदन प्रसिद्ध केलं असून उरी सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषा ओलांडत असताना सतर्क चिनार वॉरियर्सनी झीशानला अडवले, असं त्यात म्हटलं आहे. "सतर्क जवानांनी घुसखोराला आव्हान देताना संयम राखला आणि त्या व्यक्तीला ताब्यात घेतलं. पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी घुसखोराला जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आलं," असं चिनार कॉर्प्सनं निवेदनात म्हटलं आहे.
POJK intruder Apprehended— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) May 31, 2026
A POJK intruder has been apprehended, who was intercepted by alert Chinar Warriors while crossing the Line of Control in Uri Sector. The vigilant troops maintained restraint while challenging the intruder and surgically apprehended the individual.… pic.twitter.com/RPax4IUbAB
दरम्यान, मुझफ्फराबादचा रहिवासी असलेल्या झीशान मीरनं दावा केला आहे की, तो उरीच्या तिलाई इथं आपल्या प्रेयसीला भेटण्यासाठी नियंत्रण रेषा ओलांडून गेला होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, सुरक्षा दलांकडून मीर आणि ती मुलगी या दोघांचीही चौकशी केली जात आहे. दुसरीकडे, आणखी एका वेगळ्या घटनेत सुरक्षा दलांनी सांगितलं की, घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बारामुल्ला जिल्ह्यातील सोपोर येथील रहिवासी असलेल्या दोन जणांना उरी सेक्टरमध्ये अटक करण्यात आली आहे. "उरी सेक्टरमध्ये शत्रुत्वाच्या उद्देशानं घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत असताना सतर्क चिनार वॉरियर्सनी सोपोरच्या दोन व्यक्तींना त्यांच्या साथीदार मार्गदर्शकासह पकडले," असं लष्करानं एका निवेदनात म्हटलं आहे.
हेही वाचा :