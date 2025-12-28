ETV Bharat / bharat

अरावली पर्वतरांगाच्या व्याख्येवरून देशभरात उद्रेक झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली स्वदखल; सोमवारी होणार सुनावणी

अरावली पर्वतरांगाच्या व्याख्येमुळे खाणकाम होण्याची भीती व्यक्त होत असताना सर्वोच्च न्यायालयानं स्वदखल घेतली आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचं खंडपीठ सोमवारी सुनावणी घेणार आहे.

ARAVALLI HILLS ISSUE
अरावली पर्वतरांगा (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 9:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली- अरावली पर्वतरांगाच्या व्याख्येवरून देशभरात जनतेत उद्रेक झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या मुद्द्यांवर सोमवारी सुनावणी घेण्याच्या निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी घेणार आहेत.

अरावली पर्वतरांगा या राज्यांमध्ये पसरलेल्या आहेत. या देशातील सर्वात पर्वतरांगा असून भूगौलिक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीनं या पर्वतरांगाचं अत्यंत महत्त्व आहे. वन्यजीव, वनस्पती आणि प्राणीसंपदेनं पर्वतरांगा समृद्ध आहेत. त्यामुळे उत्तर भारतातील हवामान आणि जैवविविधतेवर याचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. केंद्र सरकारनं अरावली पर्वतरांगांची केलेली नवीन व्याख्या केल्यानं संपूर्ण देशभरात पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी आंदोलन केली आहेत. अरावली पर्वतरांगांची नवीन व्याख्या केल्यामुळे ६५० किलोमीटर पसरलेल्या पर्वतरांगांमध्ये नवीन खाणकाम सुरू होईल, असा विरोधकांचा दावा आहे. तसेच अरावली पर्वतरांगांच्या संरक्षणाला धक्का बसेल, असे पर्यावरणवाद्यांचं मत आहे. त्यातून दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान आणि गुजरात त्याचबरोबर हिमालयाच्या भागातील पर्यावरणाचं नुकसान होईल, पर्यावरणवाद्यांचं मत आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून अरावलीत खाणकामावर निर्बंध- केंद्र सरकारनं प्रस्तावित केलेली अरावली पर्वतरांगांची केलेली नवीन व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयानं १३ ऑक्टोबरला मंजूर केली आहे. त्यामुळे केवळ १०० मीटरहून अधिक उंच असलेल्या पर्वतांचा अरावली पर्वतरांगांमध्ये समावेश होणार आहे. अरावली पर्वतरांगांची नवीन व्याख्या ही केंद्र सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीनं तयार केली होती. नवीन व्याख्येमुळे १०० मीटर कमी उंचीच्या पर्वतांमध्ये खाणकाम, बांधकाम आणि इतर औद्योगिक काम करण्याची परवानगी मिळेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात अरावली वाचवण्याकरिता मोहिम सुरू करण्यात आली . त्यानंतर अरावली पर्वतरांगांचा मुद्दा तापत असलेले पाहून केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालयानं अरावली पर्वतरांगांमध्ये नवीन खाणकाम करण्यावर संपूर्णपणे बंदी घातल्याचं जाहीर केलं आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

SUPREME COURT CASE ARAVALLI HILLS
SUPREME COURT NEWS
ARAVALLI HILLS ISSUE
अरावली सर्वोच्च न्यायालय
ARAVALLI MINING ROW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.