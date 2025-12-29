अरावली पर्वतांच्या वादग्रस्त व्याख्येवरील निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थिगती, आज सुनावणीत काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयानं अरवाली पर्वतरांगेच्या व्याख्येला मान्यता दिलेल्या निकालाला आज स्थगिती दिली आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : December 29, 2025 at 1:54 PM IST
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी (२० नोव्हेंबर) आपला पूर्वीचा अरावलीबाबतचा निर्णय 'स्थगित' केला. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं दिलेल्या अरावली टेकड्या आणि अरवली पर्वतरांगेच्या व्याख्येला स्थगिती मिळाली आहे.
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी व ए. जी. मसिह यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं अरावलीच्या व्याख्येच्या संदर्भात स्वंयदखल घेत आज सुनावणी घेतली. सुनावणीत खंडपीठानं अरावलीबाबतच्या मुद्द्यांची छाननी करण्यासाठी एका नवीन तज्ञ समितीच्या स्थापनेचे आदेशही दिले आहेत. न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि अरावली पर्वतरांगेतील चार राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आणि हरियाणा यांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून उत्तर मागवलं आहे.
