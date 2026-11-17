"माफी हृदयातून मागितली पाहिजे", संजय राऊत यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल केलेल्या विधानावरून सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
मंगळवारी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
By Sumit Saxena
Published : November 17, 2026 at 4:54 PM IST
नवी दिल्ली : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननं (SCBA) दाखल केलेल्या न्यायालयीन अवमान याचिकेवर मंगळवारी (17 नोव्हेंबर) सुनावणी झाली. यावेळी "माफी डोक्यानं नाही, तर हृदयातून मागितली पाहिजे," असं सर्वोच्च न्यायालयानं संजय राऊत यांना सांगितलं. तसंच न्यायालयानं न्यायव्यवस्थेवर सार्वजनिक टीका करताना संयम राखण्याची गरज असल्याचं अधोरेखित केलं आणि त्यांना आठवण करून दिली की, संसद आणि प्रसारमाध्यमांमधील त्यांच्या अनुभवामुळं त्यांच्यावर अधिक मोठी जबाबदारी येते.
मंगळवारी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननं (SCBA) पत्रकार निखिल वागळे आणि संजय राऊत यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या फौजदारी अवमान याचिकेवर हे खंडपीठ सुनावणी करत होते. त्यांच्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल आक्षेपार्ह विधाने केल्याचा आरोप आहे. आज संजय राऊत हे स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते. खंडपीठानं नोंद घेतली की, संजय राऊत यांनी माफी मागितली आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार म्हणाले, "परंतु, इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणात, माफी डोक्यानं नाही, तर हृदयातून मागितली पाहिजे. श्री. संजय राऊत, तुम्ही एक मुरब्बी राजकारणी आहात. आम्ही वकील असतानाही अनेकदा तुमच्या राजकीय चर्चा ऐकल्या आहेत. तुम्ही एक अनुभवी संसदपटू आहात. तुम्ही स्वतःही पत्रकारितेच्या क्षेत्रात काम केलं आहे. त्यामुळं, संयम कसा पाळावा, हे तुम्हाला ठाऊक असायला हवे. आम्हाला तुम्हाला ते सांगण्याची गरज नाही."
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे (SCBA) अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय यांनी असा युक्तिवाद केला की, संजय राऊत यांनी आपल्या विधानाबद्दल माफी मागितली असली, तरी त्यानंतरही त्यांनी सोशल मीडियावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात पोस्ट केल्या आहेत. इतकंच नाही तर, अल्बेनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आंदोलकांकडून आग लावली जात असल्याचे एक फोटो देखील त्यांनी पोस्ट केले आहेत, असं वरिष्ठ वकील प्रदीप राय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. त्यांनी पुढं असंही नमूद केलं की, संजय राऊत यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात या पोस्टचा उल्लेख टाळला होता. संजय राऊत यांच्या वकिलांनी, त्यांच्या विधानांचे समर्थन न करता, न्यायालयासमोर अशी विनंती केली की, त्यांच्या अशिलावर डायलिसिस उपचार सुरू आहेत, याचा विचार केला जावा. तर निखिल वागळे यांची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांच्या अशिलानं ती आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्ट हटवली असून, भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे.
इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितलं की, त्यांच्या अशिलानं न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशानुसार व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित राहण्याचे पालन केलं आहे. त्यांनी खंडपीठाला विनंती केली की, त्यांच्या अशिलाला अवमानना कारवाईतून मुक्त करावे. तसंच, सुनावणीच्या पुढील तारखेला वागळे यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, अशा कोणत्याही निर्देशाला त्यांनी विरोध केला. जयसिंग यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, त्यांनी ती पोस्ट त्वरित काढून टाकली आहे आणि माफीही मागितली आहे.
दरम्यान, सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल केलेल्या टिप्पणीप्रकरणी, सर्वोच्च न्यायालयानं 16 ऑक्टोबर रोजी संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांना फौजदारी अवमानना कारवाईअंतर्गत 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती. तत्पूर्वी, भारताचे महाधिवक्ता आर. व्यंकटरमणी यांनी 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स अॅक्ट, 1971' (न्यायालय अवमानना कायदा, 1971) च्या कलम 15(1)(बी) अंतर्गत फौजदारी अवमानना कारवाई सुरू करण्यासाठी संमती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननं 15 ऑक्टोबर रोजी याचिका दाखल केली होती आणि त्याच दिवशी आर. व्यंकटरमणी यांनी याला संमती दिली होती. दरम्यान, हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांबाबत संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांनी केलेल्या सार्वजनिक वक्तव्यांशी संबंधित आहे.
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