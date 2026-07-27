केंद्र सरकार आज लोकसभेत मांडणार 'सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक'; चर्चेत सहभागी होण्याचे सर्व खासदारांना आवाहन
सरकार सोमवारी लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026' मांडण्याच्या तयारीत आहे.
Published : July 27, 2026 at 7:04 AM IST
नवी दिल्ली - धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर रविवारी प्रल्हाद जोशी यांनी या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. दरम्यान, सरकार सोमवारी लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026' मांडण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे संसद अधिवेशनात केंद्र सरकार आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
'नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (अंडरग्रॅज्युएट) 2026' मधील कथित अनियमिततेवरून देशभरात सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, प्रस्तावित कायद्यात जलदगती न्यायालये, कठोर शिक्षा आणि परीक्षा प्रणाली बळकट करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्व खासदारांना आवाहन केले की 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक' सोमवारी संसदेत चर्चेसाठी घेतले जाणार आहे. त्यावरील चर्चेत सर्वांनी सहभागी व्हावे.
या जबाबदारीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानत, आपण शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्याची घोषणा जोशी यांनी 'एक्स' (X) वर केली.
"मी केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. माझ्यावर विश्वास ठेवून ही जबाबदारी सोपवल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आभारी आहे," असे त्यांनी नमूद केले.