एएनआर महाविद्यालय हीरक महोत्सव : रामोजी राव कौशल्य विकास केंद्रासाठी 50 लाखांची मदत, सीएमडी किरण यांनी केली घोषणा
रामोजी ग्रूपनं आपल्या दातृत्वाची परंपरा कायम ठेवली. एएनआर महाविद्यालयाच्या हिरक महोत्सवात रामोजी ग्रूपचे सीएमडी किरण यांनी रामोजी राव कौशल्य विकास केंद्रासाठी 50 लाखाची देणगी दिली.
Published : December 18, 2025 at 8:31 PM IST
अमरावती : गुडिवाडा इथं एएनआर महाविद्यालय हीरक महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. यावेळी, "शिक्षण प्रणालीनं बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार विकसित झालं पाहिजे," असं वक्तव्य माजी उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी केलं. अक्किनेनी नागेश्वर राव यांचं चित्र असलेल्या टपाल तिकिटाचं अनावरण त्यांच्या हस्ते पार पडलं. यावेळी माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त के. व्ही. चौधरी यांनी, "कालबाह्य अभ्यासक्रमांची जागा अशा अभ्यासक्रमांनी घेतली पाहिजे, जे विद्यार्थ्यांना त्यांची स्वप्नं साकार करण्यास मदत करतील." एएनआर महाविद्यालयाच्या हीरक महोत्सवाच्या निमित्तानं रामोजी ग्रूप कंपनींचे सीएमडी किरण यांच्या हस्ते एका विशेष स्मरणिकेचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी सीएमडी किरण यांनी रामोजी राव कौशल्य विकास केंद्रासाठी 50 लाखांची मदत जाहीर केली.
अक्किनेनी टपाल तिकीट : कृष्णा जिल्ह्यातील गुडिवाडा इथल्या अक्किनेनी नागेश्वर राव महाविद्यालयाच्या हीरक महोत्सवाचा समारोप मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हे उपस्थित होते. त्यांनी अक्किनेनी नागेश्वर राव यांच्या चित्रासह डिझाइन केलेल्या टपाल तिकिटाचं अनावरण केलं. हीरक महोत्सवाच्या निमित्तानं राज्यपाल अब्दुल नझीर आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अभिनंदनाचे संदेश पाठवले. हीरक महोत्सवाच्या आयोजनाबद्दल आनंद व्यक्त करत व्यंकय्या नायडू यांनी, "महाविद्यालयाच्या विकासासाठी सर्वांनी सहकार्य करावं," असं आवाहन केलं. महाविद्यालयासाठी 2 कोटी रुपये दिल्याबद्दल त्यांनी अक्किनेनी कुटुंबाचं कौतुक केलं आणि विद्यार्थ्यांना जीवनात उत्कृष्ट कामगिरी करून भावी पिढ्यांसाठी आदर्श बनण्याचा सल्ला दिला.
अभ्यासक्रमांमध्ये सुधारणांची गरज : माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त के व्ही चौधरी यांनी सांगितलं की, "कालबाह्य अभ्यासक्रमांची जागा विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षांशी सुसंगत असलेल्या आधुनिक अभ्यासक्रमांनी घेतली पाहिजे. महाविद्यालयानं इतकी लक्षणीय प्रगती करावी की, गेल्या 25 वर्षांतील त्याची कामगिरी पहिल्या 75 वर्षांतील कामगिरीच्या तिप्पट असावी," अशी इच्छाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
रामोजी राव कौशल्य विकास केंद्र : रामोजी ग्रूप कंपन्यांचे सीएमडी किरण यांनी एएनआर महाविद्यालयाच्या हीरक महोत्सवी स्मरणिकेचं आभासी पद्धतीनं उद्घाटन केलं. यावेळी ते म्हणाले की, "ज्या महाविद्यालयात आपल्या पालकांनी शिक्षण घेतलं, त्या महाविद्यालयाशी पुन्हा जोडलं जाणं हे सौभाग्य आहे. जुन्या आठवणींना उजाळा देणं ही एक समाधानकारक भावना आहे." या वेळी त्यांनी एएनआर महाविद्यालयात रामोजी राव कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली. त्यासाठी 50 लाख रुपयांची देणगीही त्यांनी जाहीर केली. यावेळी माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी सीएमडी किरण यांच्या उपक्रमाचं कौतुक केलं. कौशल्य विकास केंद्राचं व्यवस्थापन ईनाडू व्यवस्थापनाद्वारे केलं जावं अशी विनंती त्यांनी केली.
महाविद्यालयं घडवतात भविष्यातील नेत्यांना : उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बट्टू देवानंद यांनी सांगितलं की, "विद्यार्थ्यांना नेते म्हणून घडवण्यासाठी महाविद्यालयं ही पहिली पायरी आहे. त्याच महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या मार्गदर्शनामुळेच आपण न्यायाधीश पदापर्यंत पोहोचू शकलो," अशी आठवण त्यांनी सांगितली. गुडिवाडा इथले आमदार वर्ला कुमार राजा आणि वेनिगंडला रामू म्हणाले की, "अक्किनेनी नागेश्वर राव यांनी दाखवलेल्या मार्गामुळे आज अनेक विद्यार्थी उच्च पदांवर पोहोचले आहेत. जरी एएनआर यांचं स्वतःचं औपचारिक शिक्षण झालं नसलं तरी, प्रत्येकानं शिक्षण घ्यावं या त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे त्यांनी त्या काळात 1 लाख रुपयांची देणगी दिली होती."
हेही वाचा :