ETV Bharat / bharat

तिरुपती मंदिरात आणखी एक मोठा घोटाळा; रेशमी शालींच्या खरेदीमध्ये अनियमितता उघड!

टीटीडीनं निकृष्ट दर्जाचे कापड पुरवणाऱ्या कंपनीविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) महासंचालकांकडून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Tirupati Temple
तिरुपती मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 11, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुपती (आंध्र प्रदेश) : तिरुमला येथील भगवान वेंकटेश्वर मंदिरात गेल्या 10 वर्षांच्या कालावधीत भगवान व्यंकटेश्वरांच्या सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेशमी शालींच्या खरेदीमध्ये 54 कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा झाल्याचं उघडकीस आलं आहे. 2015 ते 2025 या काळात झालेल्या या घोटाळ्यात रेशमी शालींऐवजी पॉलिस्टरच्या शाली पुरवण्यात आल्या, ज्यामुळं तिरुमला तिरुपती देवस्थानमच्या (टीटीडी) तिजोरीची मोठी फसवणूक झाली. तसंच भाविकांच्या भावनांनाही ठेच पोहोचली. दरम्यान, अंतर्गत दक्षता चौकशीदरम्यान (इंटरनल व्हिजिलन्स इन्क्वायरी) हा घोटाळा समोर आला आहे. यानंतर, आता टीटीडीनं निकृष्ट दर्जाचे कापड पुरवणाऱ्या कंपनीविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) महासंचालकांकडून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

चौकशी करण्याचे आदेश बोर्ड बैठकीत देण्यात आले होते : दरम्यान, टीटीडीनं भगवान वेंकटेश्वर मंदिरासाठी रेशमी शालींच्या खरेदी करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. भगवान व्यंकटेश्वरांच्या सेवेत, व्हीआयपींना आशीर्वाद देण्यासाठी आणि देणगीदारांचा सन्मान करण्यासाठी या शालींचा वापर केला जातो. त्यामुळं 15,000 शाली पुरवण्याचं कंत्राट शहरातील व्हीआरएस एक्सपोर्ट्स या कंपनीला देण्यात आलं होतं. त्यानुसार प्रति शालची किंमत 1,389.15 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. गुणवत्तेबद्दल शंका असल्यामुळं टीटीडीच्या मुख्य दक्षता आणि सुरक्षा अधिकारी (सीव्हीएसओ) यांना गेल्या बोर्ड बैठकीत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

100 टक्के पॉलिस्टरच्या शाली : नवीन शालींचे नमुने तिरुपती येथील गोदामातून आणि तिरुमला येथील वैभवोत्सव मंडपातून गोळा करून तपासणीसाठी बंगळूर आणि धर्मावरम येथील केंद्रीय रेशीम मंडळांकडे पाठवण्यात आले. त्यावेळी, तपासणीत असं दिसून आलं की, त्या शाली शुद्ध रेशीमच्या नसून 100 टक्के पॉलिस्टरच्या होत्या. तसंच त्यावर कोणताही होलोग्राम नव्हता, असं दक्षता अधिकाऱ्यांना आढळून आलं.

अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर शंका : दक्षता अहवालानुसार, या प्रकरणात टीटीडीच्या काही अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सुरुवातीला, डेप्युटी ईओ (वेअरहाऊस) यांनी पाठवलेले नमुने कांचीपुरम प्रयोगशाळेत तपासण्यात आले आणि अहवालात ते चांगल्या दर्जाचे असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, त्याच स्टॉकमधून गोळा केलेले आणि दक्षता पथकानं पाठवलेले नमुने पॉलिस्टरचे असल्याचे आढळले. या आधारे, दक्षता पथकानं असा निष्कर्ष काढला की एकतर नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यापूर्वी बदलण्यात आले होते किंवा अहवाल खोटा होता.

54.95 कोटींचे कापड खरेदी : हा घोटाळा केवळ सध्याच्या टेंडरपुरता मर्यादित नव्हता, तर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होता, असा संशय आहे. टीटीडीनं 2015 ते 2025 दरम्यान व्हीआरएस एक्सपोर्ट्स आणि त्यांच्या सहयोगी तिरुमला फॅब्रिक्स, नन्ना कॉटेज आणि व्हीएम राजा पॉवरलूम युनिटकडून अंदाजे 54.95 कोटींचे कापड खरेदी केल्याचं तपासात दिसून आलं आहे. दरम्यान, टीटीडीनं एसीबी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दक्षता अहवाल पाहिल्यानंतर, टीटीडीचे अध्यक्ष बीआर नायडू यांच्या अध्यक्षतेखालील टीटीडी बोर्डानं महिनाभरापूर्वी झालेल्या बैठकीत, सध्याचे टेंडर तात्काळ रद्द करण्याचा, एसीबीकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा, तसंच जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याचा आणि टीटीडीची फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारावर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

टीटीडीचे अध्यक्ष काय म्हणाले? : टीटीडीचे अध्यक्ष बीआर नायडू यांनी बुधवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, सध्याच्या प्रशासकीय मंडळानं टीटीडीला शुद्ध रेशमी शालींऐवजी पॉलिस्टर शाली पुरवण्याच्या घोटाळ्याची संपूर्ण चौकशी सुरू केली आहे. 2019 पासून 80 ते 90 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असावा, असा त्यांचा अंदाज आहे. तसंच सोनं आणि चांदीच्या जरी आणि सिल्क मार्क प्रमाणपत्रासह शुद्ध नैसर्गिक जंगली रेशीम असलेले रेशमी शाली पुरवल्या जाणार होत्या, परंतु गुणवत्ता मानकांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं, असं बीआर नायडू यांनी सांगितलं. तसंच एसीबी चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यासाठीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, असं बीआर नायडू यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, टीटीडी अध्यक्षांनी सांगितलं की, मागील सरकारच्या काळात भेसळयुक्त तूप, निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू, परकामणीतील चोरी (देणग्यांची मोजणी) आणि निविदांमध्ये फेरफार, अशी अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघडकीस आली होती. यासंबंधी जबाबदार असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

हेही वाचा :

  1. मासिक पाळी येत नसल्याचं लपवून लग्न करणं ही मानसिक क्रूरता, उच्च न्यायालयानं दिली घटस्फोटाला मान्यता
  2. महिलांवरील टिप्पणी भोवली; अनिरुद्धाचार्य यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा मथुरा न्यायालयाचा आदेश
  3. भारताचा सांस्कृतिक अभिमान वाढला; युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत 'दिवाळी'चा समावेश

TAGGED:

तिरुपती
तिरुमला तिरुपती देवस्थानम
घोटाळा
टीटीडी
ANOTHER SCAM AT TTD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.