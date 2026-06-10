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ममता बॅनर्जींना पुन्हा धक्का, राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव यांचा राजीनामा

राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव यांनी बुधवारी पक्ष आणि राज्यसभा सदस्यपदाचा राजीनामा दिला.

TMC Rajya Sabha MP Sushmita Dev resigns after Sukhendu Sekhar Roy
राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव यांचा राजीनामा (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 1:52 PM IST

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कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसला (टीएमसी) आणखी एक धक्का बसला आहे. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमधील असंतोष वाढला असून पक्षात राजीनामा सत्र सुरुच आहे. अशात राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव यांनी बुधवारी पक्ष आणि राज्यसभा सदस्यपदाचा राजीनामा दिला.

सुष्मिता देव यांनी बुधवारी सकाळी नवी दिल्लीत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचीही भेट घेतली. त्यामुळं त्या भाजपामध्ये सामील होऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. टीएमसीमध्ये सामील होण्यापूर्वी सुष्मिता देव काँग्रेसमध्ये होत्या. त्यांचे वडील, दिवंगत संतोष मोहन देव हे यूपीए-1 सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री होते. सुष्मिता देव यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात लिहिलं आहे की, "मी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देत आहे, जो तत्काळ स्वीकारण्यात यावा. राज्यसभा सदस्य म्हणून माझ्या कार्यकाळात दिलेल्या खंबीर पाठिंब्याबद्दल आणि मदतीबद्दल मी माननीय उपसभापती आणि राज्यसभा सचिवालयाच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे मनःपूर्वक आभार मानते."

यापूर्वी 8 जूनला सुखेंदू शेखर राय यांनी राज्यसभा सदस्यपदाचा आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. आपल्या राजीनाम्यात सुखेंदू शेखर यांनी नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील तृणमूल काँग्रेसच्या मोठ्या पराभवावर टीका केली. त्यांनी या निर्णयामागे ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे "15 वर्षांचं अराजक शासन" हे कारण असल्याचं म्हटलं होतं.

दरम्यान, 20 लोकसभा खासदारांनी बंड केल्यामुळं तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याच्या चर्चा सुरू असतानाच हे राजीनाम्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. बंडखोर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी एएनआयला दुजोरा दिला की, 20 खासदारांच्या एका गटानं लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची औपचारिक विनंती केली आहे. त्या म्हणाल्या, "आम्ही 20 खासदार आहोत, ज्यांनी अध्यक्षांकडे स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची विनंती केली आहे आणि आम्ही पश्चिम बंगालच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारसोबत मिळून काम करू."

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TAGGED:

सुष्मिता देव
तृणमूल काँग्रेस
पश्चिम बंगाल
ममता बॅनर्जी
SUSHMITA DEV

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