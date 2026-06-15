तृणमूलच्या बंडखोर खासदारांची 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी'मध्ये विलीनीकरणाची घोषणा
पत्रकारांशी बोलताना बंडखोर खासदार काकोली घोष दस्तीदारांनी दावा केला की, तृणमूलच्या लोकसभा सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांनी स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अध्यक्षांना पत्र सादर केलंय.
Published : June 15, 2026 at 9:51 AM IST
नवी दिल्ली: तृणमूल काँग्रेसमधील (TMC) अंतर्गत बंडाळी रविवारी एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली, जेव्हा पक्षाच्या बंडखोर खासदारांनी 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी'मध्ये विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली. या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आणि सभागृहात स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी केलीय. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना बंडखोर खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी दावा केला की, तृणमूलच्या लोकसभा सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांनी स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अध्यक्षांना पत्र सादर केलंय.
बंडखोर गटाचे 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी'मध्ये विलीनीकरण : त्या म्हणाल्या, "तृणमूलच्या दोन तृतीयांश खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देऊन स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती केलीय. आम्ही 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी'मध्ये विलीन होऊ आणि 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'ला (NDA) पाठिंबा देऊ." तृणमूलचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभा सदस्य सुदीप बंडोपाध्याय यांनी सांगितले की, बंडखोर गटाने आधीच 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी'मध्ये विलीनीकरण केलंय; त्यांनी या पक्षाचे वर्णन एक प्रादेशिक पक्ष असे केले. 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी' हा त्रिपुरातील एक नोंदणीकृत, परंतु अ-मान्यताप्राप्त (unrecognized) असा कमी परिचित पक्ष आहे.
खरा तृणमूल कोण आहे हे न्यायालय नंतर ठरवेल : ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने केलेल्या दाव्यांबद्दल विचारले असता, बंडोपाध्याय म्हणाले की, "खरा तृणमूल" कोणता हे न्यायालय ठरवेल. त्यांनी असेही सांगितले की, ते पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या 'दोन फुले' (जोडा फूल) वर आपला हक्क सांगतील. बंडोपाध्याय म्हणाले, "खरा तृणमूल कोण आहे हे न्यायालय नंतर ठरवेल. आम्ही लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली आहे आणि त्यांच्यासमोर आमची मागणी मांडली आहे." ही घडामोड अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा तृणमूलचे नेते कीर्ती आझाद आणि सागरिका घोष यांनीही रविवारी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली.
कथित फुटीर गटाला मान्यता न देण्याची विनंती : त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना एक पत्र दिले. हे पत्र तृणमूलच्या लोकसभा संसदीय पक्षाचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी लिहिले होते आणि त्यात कोणत्याही कथित फुटीर गटाला मान्यता न देण्याची विनंती करण्यात आली होती. पत्रात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, विद्यमान राजकीय पक्षात स्वतंत्र गट स्थापन करण्यास राज्यघटना परवानगी देत नाही. 10 जून रोजीच्या या पत्रात जे यापूर्वी ईमेलद्वारेही पाठवण्यात आले होते. असे नमूद केले आहे की, पक्षांतर विरोधी कायदा अशा प्रकारच्या फुटीला परवानगी देत नाही.