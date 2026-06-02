अण्णामलाईंच्या राजीनाम्याबाबतचा सस्पेन्स कायम, उद्या मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता
Published : June 2, 2026 at 5:28 PM IST
नवी दिल्ली : तामिळनाडू भारतीय जनता पार्टीने (भाजपा) नेते के. अण्णामलाई यांच्या राजीनाम्यावरील सस्पेन्स कायम आहे. तामिळनाडू भाजपाचे माजी अध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी मंगळवारी राजधानीत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेतली. यानंतर अण्णामलाई यांनी बी.एल. संतोष यांच्यासमवेत गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन तामिळनाडूतील राजकीय परिस्थितीवर चर्चा केली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, के. अण्णामलाई यांनी भाजपापासून वेगळे होऊन पुढे जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अशात भाजपा नेतृत्वानं के. अण्णामलाई यांना एक दिवस थांबण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळं के. अण्णामलाई उद्या आपला अंतिम निर्णय घेऊ शकतात. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून के. अण्णामलाई भाजपा सोडणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. तसंच ते नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतात, अशा अफवा सोशल मीडियावरही पसरल्या आहेत. याबाबत सोमवारी त्यांना विचारलं असता, ते म्हणाले होते की, "कृपया थांबा. आम्ही दोन दिवसांत बसून चर्चा करू. त्यानंतर काय होते ते आम्ही सांगू."
चालू शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'त्रिभाषा सूत्र' (तीन-भाषा धोरण) लागू करण्याबाबत सीबीएसईनं नुकत्याच केलेल्या घोषणेला के. अण्णामलाई यांनी केलेला विरोध आणि ती अधिसूचना मागे घेण्याची त्यांनी केलेली मागणी; यामुळं अशा चर्चांना उधाण आलं की, ते कदाचित स्वतःचा पक्ष स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळेच केंद्र सरकारचा ते विरोध करत आहेत. विशेष म्हणजे, मंगळवारी के. अण्णामलाई ज्या वाहनातून चेन्नई विमानतळावर आले. त्यावर भाजपाचा झेंडाही नव्हता, ज्यामुळं सुरू असलेल्या अफवांना आणखी बळ मिळालं आहे. तसंच येत्या गुरुवारी (4 जून) के. अण्णामलाई यांचा वाढदिवस असल्यामुळं चेन्नईमध्ये "आमचे नेते, या आणि आमचे नेतृत्व करा" अशा घोषणा असलेलं फलक लावण्यात आले आहेत.
माजी आयपीएस अधिकारी असलेले के. अण्णामलाई 2020 मध्ये भाजपात सामील झाले आणि त्यांची लोकप्रियता लक्षणीयरीत्या वाढली. त्यानंतर, 2021 मध्ये त्यांची भाजपा प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी पक्षानं त्यांना पदावरून हटवलं आणि त्यांच्या प्रचारावर निर्बंध घातले होते. त्यांना निवडणुकीचं तिकीटही नाकारण्यात आलं होतं. त्यामुळं भाजपा सोडणार असल्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली होती. दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला केवळ एका जागेवर विजय मिळवता आला होता.
