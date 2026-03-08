मुख्याध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना अपमानास्पद वागणूक; 'चप्पलांचा हार' गळ्यात घालायला सांगितलं
शाळा व्यवस्थापनाकडून हलगर्जीपणाची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर पालकांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली.
उय्यूर (आंध्र प्रदेश) : कृष्णा जिल्ह्यातील पेनामलूर विभागातील उय्यूर इथं एका खाजगी शाळेच्या व्यवस्थापनाकडून करण्यात आलेलं अमानुष कृत्य समोर आलं आहे. येथील शाळेच्या व्यवस्थापनानं शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या गळ्यात चप्पलांचा हार बांधून त्यांचा अपमान केला. दरम्यान, याबाबतची तक्रार मिळाल्यानंतर, उय्यूर विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी आणि विभागीय शिक्षणाधिकारी यांनी शाळेला भेट दिली आणि या प्रकरणाची चौकशी केली. तसंच त्यांनी शाळेतील कर्मचाऱ्यांना कडक शब्दांत फटकारले.
काय आहे घटना? : गेल्या शुक्रवारी उय्यूर येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील दहावीच्या जवळपास 15 विद्यार्थी बूट घालून शाळेत आले नाहीत. बूटच्या ऐवजी चप्पल घातल्या होत्या. यावर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी आक्षेप घेतला. यानंतर वर्गशिक्षकांच्या उपस्थितीत त्यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या चप्पल काढायला लावल्या आणि त्यांना दोरीनं बांधून हार बनवले, जे नंतर याच विद्यार्थ्यांच्या गळ्यात घालण्यात आले.
पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाला घेरलं : दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी घरी जाऊन आपल्या पालकांना या घटनेबद्दल सांगितलं. शनिवारी सकाळी अनेक पालक शाळेत आले आणि त्यांनी या प्रकरणाबाबत व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांना घेराव घातला. शाळा व्यवस्थापनाकडून हलगर्जीपणाची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर त्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. यावर कारवाई करत उय्यूर विभागाच्या उपशिक्षणाधिकारी पद्माराणी आणि विभागीय शिक्षणाधिकारी दुर्गा प्रसाद यांनी शाळेला भेट दिली आणि प्रकरणाची चौकशी केली.
कठोर कारवाई केली जाईल : विभागीय उपशिक्षणाधिकारी पद्माराणी म्हणाल्या की, " शाळा व्यवस्थापनानं स्वतः ही घटना मान्य केली आहे. आम्ही जिल्ह्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करू आणि त्यांच्या आदेशानुसार कठोर कारवाई केली जाईल." तर दुसरीकडे, शाळेच्या प्रतिनिधीनं स्पष्ट केलं की, "हे केवळ विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त आणि भीती निर्माण करण्यासाठी करण्यात आलं होतं. ते जाणूनबुजून अपमान करण्यासाठी नव्हतं." तर एका विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी चिंता व्यक्त करत सवाल उपस्थित केला. ते म्हणाले, जर अशा घटनेमुळं मुलं चुकीची कृती करण्यास प्रवृत्त झाली तर कोणाला जबाबदार धरलं जाईल?"
