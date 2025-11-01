ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेशातील वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात चेंगराचेंगरी; 9 जणांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी

वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हे आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यात आहे. एकादशीनिमित्त मंदिरात मोठी गर्दी जमली होती.

Stampede at Venkateswara Swamy Temple
वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात चेंगराचेंगरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 2:08 PM IST

1 Min Read
श्रीकाकुलम : आंध्र प्रदेशातील कासीबुग्गा येथील वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात चेंगराचेंगरी झाल्याची घटना घडली आहे. या चेंगराचेंगरीत 9 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर अनेक भाविक जखमी झाले आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. एकादशीच्या निमित्तानं मंदिरात भाविकांनी प्रचंड गर्दी केली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी दु:ख व्यक्त केलं : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी या घटनेवर दुःख व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले, "भक्तांच्या मृत्यूची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. मी मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल संवेदना व्यक्त करतो. जखमींना त्वरित आणि योग्य वैद्यकीय उपचार देण्याचे निर्देश मी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत." घटना घडल्याची माहिती मिळताच राज्याचे कृषी मंत्री के. अचन्नायडू यांनी अपघातस्थळी तातडीनं धाव घेतली. त्यांनी मंदिर अधिकाऱ्यांशी बोलून घटनेची माहिती घेतली. घटनास्थळी अतिरिक्त पोलीस दल तैनात करण्यात आलं आहे.

मंदिरात चेंगराचेंगरी का झाली? : एकादशीनिमित्त भाविकांनी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिराच्या गर्भगृहात जाण्याचा प्रयत्न केला. अशा स्थितीत प्रवेशद्वाराजवळ प्रचंड गर्दी झाली आणि या दरम्यान गोंधळ उडाला. स्थानिक अधिकारी आणि पोलीस तातडीनं घटनास्थळी पोहोचले. बचावकार्य सुरू आहे.

गर्दीचं कारण तपासलं जात आहे : अधिकारी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि मंदिर परिसरात सुव्यवस्था पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अचानक झालेल्या गर्दीचं कारण तपासलं जात आहे. जिल्हा प्रशासनानं मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल तीव्र संवेदना व्यक्त केली आहे आणि जखमींना आवश्यक वैद्यकीय मदत पुरवली जात असल्याचं सांगितलं आहे.

TAGGED:

VENKATESHWAR SWAMY TEMPLE STAMPEDE
KASIBUGGA VENKASTESWARA TEMPLE
श्रीकाकुलम मंदिर चेंगराचेंगरी
वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर
SRIKAKULAMTEMPLE STAMPEDE

