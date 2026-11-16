'आंध्र प्रदेशमध्ये श्री रामोजी राव यांची जयंती राज्य उत्सव म्हणून घोषित करणार'- चंद्राबाबू नायडू
श्री रामोजी राव यांच्या दृढनिश्चय, शिस्त, कार्यनिष्ठा आणि मूल्यांप्रती असलेल्या निष्ठेतून तरुण पिढीनं प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केलं.
Published : November 16, 2026 at 8:39 PM IST
विजयवाडा (अमरावती) : 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स' सोहळ्यात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी आज महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आंध्र प्रदेश राज्य माध्यम क्षेत्रातील द्रष्टे व्यक्तिमत्त्व आणि 'रामोजी ग्रुप'चे संस्थापक श्री रामोजी राव यांची जयंती 'राज्य उत्सव' (स्टेट फेस्टिव्हल) म्हणून साजरी करण्याची घोषणा करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री नायडू यांनी जाहीर केलं.
विजयवाडा येथील डॉ. बी. आर. आंबेडकर कलावेदिका येथे श्री रामोजी राव यांच्या 90 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स' सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू म्हणाले की, दिवंगत माध्यम सम्राट रामोजी राव यांनी नेहमीच पत्रकारिता आणि समाजासाठी मोलाचं योगदान दिलं आहे. तरुण पिढीनं त्यांच्या आयुष्यातून आणि मूल्यातून प्रेरणा घ्यायला हवी. या सोहळ्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले. तर राज्यपाल न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहिले.
श्री रामोजी राव यांचा अमित शाह यांच्याबद्दल असलेला आदर व्यक्त करताना चंद्राबाबू नायडू म्हणाले की, रामोजी राव हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांना देशासाठी एक खंबीर नेते मानत असत. यावरून त्यांच्या मनात शाह यांच्याबद्दल असलेला आदर दिसून आला.
पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर रामोजी रावांनी काय सांगितलं?- पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करताना नायडू यांनी रामोजी राव यांच्यासोबतच्या आपल्या दीर्घकालीन संबंधांची आठवण सांगितली. ते म्हणाले की, रामोजींची आणि त्यांची ओळख सुमारे साडेचार दशकांपासून होती. श्री रामोजी राव हे एक अद्वितीय व्यक्तिमत्त्व होते. जेव्हा ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा रामोजी राव यांनी शुभेच्छा दिल्या होत्या. मात्र, त्याच वेळी त्यांनी हेही स्पष्ट केलं होतं की, ते सरकारकडून कधीही कोणतीही विशेष सवलत किंवा मदत मागणार नाहीत. त्यांनी नायडूंकडूनही 'ईनाडू'साठी अशी कोणतीही अपेक्षा ठेवू नये, असे म्हटलं होतं.
'ईनाडू'च्या पत्रकारांच्या विश्वासार्हतेचं कौतुक- चंद्राबाबू नायडू यांनी 'ईनाडू'च्या पत्रकारांच्या विश्वासार्हतेचं कौतुक केलं. त्यांनी सांगितलं की, ही विश्वासार्हता संस्थेच्या दृढनिश्चय, शिस्त आणि मूल्यांवर आधारित आहे. 'ईनाडू'मध्ये पत्रकारिता करणे म्हणजे सर्वोत्तम पदवी मिळवण्यासारखेच आहे, असे त्यांनी 'ईनाडू'च्या पत्रकारितेचं कौतुक केलं. श्री रामोजी राव यांच्या उद्योजकीय दूरदृष्टीटाकताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'ईनाडू', 'मार्गदर्शी', 'प्रिया फूड्स' आणि 'ईटीव्ही भारत' यांसारख्या संस्थांनी त्यांच्या क्षेत्रात अग्रगण्य स्थान निर्माण केलं आहे. त्यांनी व्यवसायात उच्च नैतिक मूल्ये जपून संस्था उभ्या केल्या आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी जनतेचा विश्वास संपादन केला.
तरुणांनी श्री रामोजी राव यांची जिद्द, शिस्त, कामाप्रती निष्ठा आणि मूल्यांप्रती असलेली बांधिलकी यांची प्रेरणा घ्यावी. रामोजी राव यांचे जीवन आणि त्यांनी मिळवलेले यश भावी पिढ्यांना सदैव मार्गदर्शन करत राहील -तेलंगणाचे मुख्यमंत्री, चंद्राबाबू नायडू
कोरोनाच्या काळात दोन राज्यांना 10 कोटींची मदत जाहीर- संकटाच्या प्रसंगांत श्री रामोजी राव यांनी सामाजिक योगदान दिलं. त्याबाबत मुख्यमंत्री नायडू म्हणाले की, चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या लोकांच्या पाठीशी 'ईनाडू ग्रुप' खंबीरपणे उभा राहिला. या ग्रुपनं मदतकार्यात मोलाचा हातभार लावला. आंध्र प्रदेशच्या राजधानीसाठी 'अमरावती' हे नाव श्री रामोजी राव यांनीच सुचवले होते, अशीही त्यांनी माहिती दिली. कोविडच्या काळात रामोजी समूहाने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांना प्रत्येकी 5 कोटी रुपयांची मदत दिली होती, अशी त्यांनी आठवण सांगितली. नायडू यांनी रामोजी राव यांच्या आयुष्यातील शेवटच्या दिवसांतील अडचणींचाही उल्लेख केला. रामोजी राव हे अंथरुणाला खिळलेले होते. तेव्हा तत्कालीन वायएसआरसीपी (YSRCP) सरकारनं चौकशी नावाखाली रामोजी राव आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोठ्या मानसिक त्रास दिल्याचं मुख्यमंत्री चंद्राबाबुंनी सांगितलं.