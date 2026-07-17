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आंध्र प्रदेशात कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ! 12 रुग्ण पॉझिटिव्ह, 4 जणांचा मृत्यू, प्रशासन सतर्क

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा आरोग्य विभाग पूर्णपणे सतर्क झाला आहे.

12 COVID cases across 4 districts in AP; four patients have died
आंध्र प्रदेशात कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ! 12 रुग्ण पॉझिटिव्ह, 4 जणांचा मृत्यू (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 2:08 PM IST

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अमरावती : आंध्र प्रदेशात पुन्हा कोरोना विषाणूचा (COVID-19) प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. राज्यात कोरोनाचे 12 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले असून त्यापैकी चार संक्रमित व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची माहिती राज्याच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे सचिव जी. वीरपांडियन यांनी सांगितलं. तसंच ही प्रकरणे 26 जून ते 16 जुलै दरम्यान समोर आल्याचंही जी. वीरपांडियन यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा आरोग्य विभाग पूर्णपणे सतर्क झाला आहे.

गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात जी. वीरपांडियन यांनी सांगितलं की, "मृतांमध्ये वायएसआर कडप्पा जिल्ह्यातील तीन आणि काकीनाडा जिल्ह्यातील एका व्यक्तीचा समावेश आहे. सर्व मृतांना गंभीर आरोग्य समस्या होत्या. तसंच विषाणूच्या जेनेटिक सीक्वेंसच्या ओळखीसाठी पाच नमुने पुण्यातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीमध्ये पाठवण्यात आले आहेत." जी. वीरपांडियन यांच्या म्हणण्यानुसार, एकूण 12 प्रकरणांपैकी 8 वायएसआर कडप्पा जिल्ह्यात, दोन गुंटूरमध्ये आणि विशाखापट्टणम व काकीनाडा जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक प्रकरण नोंदवले गेले आहे. त्यांनी सांगितलं की, "यापैकी दोन प्रकरणं संक्रमित व्यक्तींच्या निकट संपर्कात आलेल्या लोकांशी संबंधित होती."

आरोग्य विभागाचे सचिव जी. वीरपांडियन यांनी लोकांना घाबरून न जाता, सावधगिरी बाळगण्याचा आणि संशयास्पद लक्षणे आढळल्यास रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला. जी. वीरपांडियन यांच्या माहितीनुसार, राज्यातील कोविड-19 चा पहिला रुग्ण गेल्या महिन्यात 26 जून रोजी कडप्पा जिल्ह्यात आढळला होता. यानंतर, या महिन्यात 1 ते 16 जुलै दरम्यान अंदाजे 11 नवीन रुग्ण आढळले. दरम्यान, देशभरात आतापर्यंत अंदाजे 339 रुग्ण आढळले आहेत. केरळमध्ये सर्वाधिक 115 रुग्ण आढळले असून, त्याखालोखाल कर्नाटकात 64, महाराष्ट्रात 43 आणि तामिळनाडूमध्ये 39 रुग्ण आहेत.

मार्गदर्शक सूचना जारी : कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य निगराणी विभागानं जिल्हा वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी (डीएमएचओ), शासकीय सामान्य रुग्णालये (जीजीएच) आणि शिक्षण रुग्णालय अधीक्षकांसाठी आपत्कालीन मार्गदर्शक सूचना आधीच जारी केल्या आहेत. पॉझिटिव्ह रुग्णांकडून नमुने गोळा करून त्यांची तपासणी करणे आणि आरटी-पीसीआर किट्स, व्हीटीएम (व्हायरल ट्रान्सपोर्ट मीडियम) किट्स, पीपीई किट्स, मास्क, सॅनिटायझर्स, ऑक्सिजन व औषधांचा साठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, कोविड-19 वॉर्ड तयार करण्यात आले असून आवश्यक अँटीबायोटिक्स आणि सामान्य औषधं उपलब्ध असली तरी, प्रयोगशाळेतील चाचणीसाठी घशातील आणि नाकातील स्वॅब गोळा करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या व्हीटीएम किट्सची रुग्णालयांमध्ये कमतरता आहे. पीपीई किट्सदेखील उपलब्ध नाहीत.

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TAGGED:

आंध्र प्रदेश
कोरोना
प्रशासन सतर्क
COVID 19
ANDHRA PRADESH

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