लोकांनी काळीज जिंकलं! चिमुकलीच्या उपचारासाठी मदतीचा महापूर, क्राउडफंडिंगद्वारे जमा झाले 16 कोटी रुपये

जे. एम. सुरेश यांची मुलगी पुनर्विका श्री हिला SMA (स्पायनल मस्क्युलर अ‍ॅट्रोफी) टाइप-1 हा दुर्मीळ आजार झाला आहे. हा आजार कोट्यवधींपैकी एखाद्या बालकाला होतो.

JM Suresh Kumar and his wife thanking the people
लोकांचे आभार मानताना जेएम सुरेश कुमार आणि त्यांची पत्नी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 27, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
कुर्नूल (आंध्र प्रदेश) : येथील जे. एम. सुरेश कुमार यांनी आपल्या चिमुकल्या मुलीच्या उपचारांसाठी क्राउडफंडिंगच्या माध्यमातून तब्बल 16 कोटी रुपये गोळा करण्यात यश मिळवलं आहे. विशेष म्हणजे, एवढी मोठी रक्कम जमा करणं शक्य होईल, असं कधी स्वप्नातही वाटलं नव्हतं, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

चिमुकली दीड वर्षांची होण्यापूर्वी 16 कोटींचं इंजेक्शन देणं अत्यावश्यक : खरं तर, सुरेश यांची मुलगी पुनर्विका श्री हिला SMA (स्पायनल मस्क्युलर अ‍ॅट्रोफी) टाइप-1 हा दुर्मीळ आजार झाला आहे. हा आजार कोट्यवधींपैकी एखाद्या बालकाला होतो. मुलीला डॉक्टरांना दाखवल्यानंतर, ती दीड वर्षांची होण्यापूर्वी तिला सुमारे 16 कोटी रुपयांचं महागडं इंजेक्शन देणं अत्यावश्यक असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. अन्यथा तिला वाचवणं कठीण होईल, असा इशाराही देण्यात आला. मुलीच्या उपचारांसाठी एवढी मोठी रक्कम उभी करणं अशक्यप्राय वाटत असतानाच, सोशल मीडिया आणि क्राउडफंडिंगच्या मदतीनं अखेर 16 कोटी रुपये जमा करण्यात कुटुंबाला यश आलं.

मित्रानं दिली 'क्राउडफंडिंग'ची माहिती : जे. एम. सुरेश कुमार यांनी सांगितलं की, 'मुलीच्या उपचारांसाठी 16 कोटी रुपयांची व्यवस्था कशी करावी? याबाबत ते पूर्णपणे संभ्रमात होते. इतकी मोठी रक्कम उभी करणं अशक्य वाटत असतानाच, गेल्यावर्षी 29 नोव्हेंबर रोजी तेलुगु दैनिक 'ईनाडू'मध्ये यासंदर्भात बातमी प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर अनेकजण मदतीला धावून आले. त्यांचे मित्र मंजुनाथ चौधरी यांनी 'क्राउडफंडिंग'ची माहिती दिली. इम्पॅक्ट गुरू (Impact Guru) या प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधून मोहीम सुरू केल्यास आर्थिक मदत मिळू शकते, असं त्यांनी सांगितलं.

शेवटच्या 20 दिवसांत सर्वाधिक पैसे जमा झाले : सुरेश यांनी पुढे सांगितलं की, 17 नोव्हेंबर रोजी 'इम्पॅक्ट गुरु'च्या प्लॅटफॉर्मवर क्राउडफंडिंग मोहीम सुरू करण्यात आली. प्रतिनिधींच्या वैयक्तिक आणि ऑनलाइन मोहिमेमुळे तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकांना त्यांच्या मुलीच्या आजाराबद्दल माहिती मिळाली. परिणामी, अनेकांनी त्यांना प्रत्यक्ष भेट न देता, तसंच, ओळख नसतानाही मदतीचा हात पुढे केला.

दुबई आणि कुवैतमधूनही अनेकांनी आर्थिक सहाय्य केलं. लाखो लोकांपर्यंत ही मोहीम पोहोचत गेली आणि मोठ्या प्रमाणावर देणग्या जमा होत गेल्या. विशेष म्हणजे, शेवटच्या 20 दिवसांत सर्वाधिक देणग्या प्राप्त झाल्याचं सुरेश यांनी सांगितलं.

जे. एम. सुरेश कुमार यांनी सांगिल्याप्रमाणे, त्यांच्या प्रयत्नांमुळे तब्बल 10 कोटी रुपयांची देणगी जमा झाली. मात्र उर्वरित 6 कोटी रुपये कधी आणि कसे मिळणार? याची चिंता कायम होती. याचदरम्यान आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश यांनी मोठी मदत जाहीर केली. उर्वरित 6 कोटी रुपये उभारण्याची जबाबदारी स्वतः घेणार असल्याची अधिकृत घोषणा त्यांनी केल्यानंतर कुटुंबाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला.

सुरेश पुढे म्हणाले, 'आता कुणीही आर्थिक मदत करू नये, अशी विनंती करणारा एक व्हिडिओ मी जारी केला आहे. काही लोक अजूनही माझ्या मुलीच्या नावानं देणग्या गोळा करत असल्याचं समजलं आहे. ते माझ्या मुलीच्या नावाचा गैरवापर करून पैसे उभारत असून ते स्वतःच्या हेतूसाठी वापरत आहेत, अशी माहिती मला मिळाली आहे. त्यामुळे सर्वांनी अशा फसवणुकीपासून सावध राहावे,' असं आवाहन त्यांनी केलं.

