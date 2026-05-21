'तरुण पिढीसाठी मानवतावादी शैक्षणिक मूल्यांची जोपासना होणं अत्यंत आवश्यक'-चंद्राबाबू नायडू

बंगळुरूमधील सत्संग सोहळ्यात आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी श्री श्री रविशंकर यांचे कौतुक केलं. ते आधुनिक काळातील जागतिक नेते आहेत, असे म्हटलं.

डावीकडे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू, उजवीकडे श्री श्री रवीशंकर (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 21, 2026 at 1:31 PM IST

बंगळुरू: "भारत एक जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच अमरावती हे 'भविष्यातील शहर' म्हणून विकसित होईल", असा विश्वास आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी बुधवारी व्यक्त केला. ते बंगळुरू येथील 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'च्या आंतरराष्ट्रीय केंद्रातील सत्संग सोहळ्यात उपस्थितांना संबोधित करत होते. आर्ट ऑफ लिव्हिंग' (AOL) फाउंडेशनच्या 45 वा वर्धापन दिनानिमित्त सत्संग सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सत्संगात सहभाग होऊन श्री श्री रवीशंकर यांचे आशीर्वाद घेतले. त्यानंतर, उपस्थितांना संबोधित करताना चंद्रबाबू नायडू यांनी म्हटलं, "आज जग संघर्षाच्या स्थितीतून जात असताना एक बळकट समाज आणि राष्ट्र घडवण्याच्या कार्यात आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर हे सक्रियपणे काम करत आहेत. हे आध्यात्मिक गुरु केवळ एक आध्यात्मिक शिक्षकच नाहीत, तर ते आधुनिक काळातील जागतिक नेते आहेत".

देश घडवण्यात श्री श्री रविशंकर यांचं मोलाचं योगदान- मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी नमूद केलं की," गुरुजी श्री श्री रविशंकर हे गेल्या अनेक दशकांपासून देश अधिक चांगल्यारीतनं घडवण्याच्या कार्यात योगदान देत आहेत.आज आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान आणि जागतिक स्पर्धेच्या युगात जगत आहोत." युद्धाच्या परिस्थितीमुळे, तेलासह इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सातत्यानं वाढत आहेत. याचा परिणाम केवळ सामान्य जनतेच्या मानसिक आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम झाला आहे. आजच्या तरुण पिढीसाठी मानवतावादी शैक्षणिक मूल्यांची जोपासना होणं अत्यंत आवश्यक आहे", असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

अंतर्गत कलह, अस्थिरता आणि युद्ध असलेल्या जगात आपण वावरत आहोत. अशा वेळी, आपल्यामध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन जोपासणं आणि तणावमुक्त समाज निर्माण करणं ही काळाची गरज आहे. 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग' संस्था याच कार्यपूर्ततेसाठी काम करत असल्यानं अत्यंत अभिमानाची बाब आहे-आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री,चंद्राबाबू नायडू

या कार्यक्रमात बोलताना गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, " आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा 45 वर्षांचा प्रवास म्हणजे शांतता आणि आध्यात्मिकतेचा प्रसार करण्यासाठी दिलेलं योगदान आहे. या अद्भुत प्रवासातून. मनाला शांती मिळते. यामुळे समाजात शांतता नांदेल आणि देशाच्या प्रगतीचा पाया रचला जाईल".

श्री श्री रविशंकर यांनी म्हटलं की, "भारतात माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्राच्या प्रगतीची सुरुवात करणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे चंद्रबाबू नायडू आहेत. हैदराबाद शहर हेच आयटी क्षेत्राच्या विकासाचं मुख्य कारण ठरलं होतं. मी जेव्हा पूर्वी अमेरिकेला गेलो होतो, तेव्हा तेथील 60 ते 70 टक्के लोक हे तेलुगू भाषिक राज्यांमधील होते. तो एक प्रकारे 'मिनी आंध्रच होता," अशी मिश्किल टिप्पणी त्यांनी केली.

182 देशांमध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंग- या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या इतर मान्यवरांमध्ये कर्नाटकचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मंकल वैद्य, तसेच जम्मू-काश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह विविध राज्यांमधील मंत्र्यांचा समावेश होता. 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग' ही संस्था स्वयंसेवकांच्या बळावर चालणारी जगातील सर्वात मोठ्या मानवतावादी चळवळींपैकी एक संस्था आहे. श्वासोच्छ्वास तंत्र, ध्यानधारणा, शिक्षण आणि तळागाळातील सेवाकार्यांच्या माध्यमातून 182 देशांमधील एक अब्जाहून अधिक लोकांच्या जीवनाशी ही संस्था जोडलेली आहे.

