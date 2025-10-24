दुचाकीनं धडक दिल्यानंतर खासगी बसला आग; २० हून अधिक जणांचा मृत्यू
कुर्नूल जिल्ह्यात भीषण आग लागून २० प्रवाशांचा मृत्यू झाला. ही घटना आज पहाटे घडली आहे.
Published : October 24, 2025 at 7:21 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 9:08 AM IST
कुर्नूल (हैदराबाद)- कुर्नूल जिल्ह्यात हैदराबादहून बंगळुरूला जाणाऱ्या कावेरी ट्रॅव्हल्स बसला राष्ट्रीय महामार्ग ४४ वर कुर्नूलच्या उपनगरातील चिन्नाटेकुर येथे आग लागली. ही घटना शुक्रवारी पहाटे घडली. आगीत अनेक जण जिवंत जळाले. अपघाताच्या वेळी बसमध्ये ३९ जण होते. अपघातामधील १२ जणांना किरकोळ दुखापत झाली. तर २० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.
हैदराबादहून निघालेली बस कुर्नूल शहराच्या बाहेरील उलिंडाकोंडाजवळ येताच मागून येणाऱ्या दुचाकीनं बसला धडकली. दुचाकी बसखाली गेल्यानंतर इंधन टाकीला दुचाकी धडकली. त्यानंतर आग लागून संपूर्ण बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. अपघात झाल्यानंतर लागलेल्या आगीमुळे गाढ झोपेत असलेले प्रवासी जागे झाले. काही जण ओरडत बाहेर आले. तर अनेक जण आगीत अडकले. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य हाती घेतले. जखमींना कुर्नूल जनरल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. संपूर्ण बस पूर्णपणे जळून खाक झाली आहे. अपघातामध्ये बहुतेक प्रवासी हैदराबाद शहरातील असल्याची माहिती आहे. अपघातानंतर दोन्ही चालक लगेचच फरार झाले.
अपघातामधील मृतांची संख्या तपासानंतरच समोर येणार- घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी आग विझवली. बसला आग लागल्यानंतर महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये अपघातानंतर शोक आणि चिंतेचं वातावरण आहे. मृतांची संख्या ही तपासानंतर आणि डीएनए अहवालानंतरच स्पष्ट होईल, असे अधिकाऱ्यांना सांगितलं. सुदैवानं काही जण अपघातातून वाचले आहेत. रामी रेड्डी, वेणुगोपाल रेड्डी, सत्यनारायण, श्रीलक्ष्मी, नवीन कुमार, अखिल, जश्मिता, अकिरा, रमेश, जयसूर्य आणि सुब्रमण्यम अशी अपघातामधून वाचलेल्या प्रवाशांची नावे आहेत. हिंदूपूर येथील रहिवासी नवीन यांनी सहा जखमींना त्यांच्या कारमधून कुर्नूल रुग्णालयात नेले.
मुख्यमंत्र्यांसह राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला शोक- आंध्र प्रदेशातील कुरनूल येथे झालेल्या बस आगीच्या दुर्घटनेत झालेली जीवितहानी अत्यंत दुर्दैवी आहे. मी शोकाकुल कुटुंबीयांबद्दल मनापासून संवेदना व्यक्त करते. जखमींना बरे होण्याकरिता प्रार्थना करते, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटलं आहे.आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी एक्स मीडियात पोस्ट केली. त्यांनी म्हटलं, कर्नूल जिल्ह्यातील चिन्ना टेकूर गावाजवळ झालेल्या भीषण बस आगीच्या दुर्घटनेबद्दल जाणून मला धक्का बसला आहे. ज्यांनी आपल्या जवळच्या व्यक्तींना गमावले आहे, त्या कुटुंबीयांबद्दल माझ्या मनापासून संवेदना आहेत. सरकारी अधिकारी जखमी आणि प्रभावित कुटुंबांना सर्वतोपरी मदत करतील.
