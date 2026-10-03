ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेशातील फार्मा कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट; 4 कामगारांचा मृत्यू, 12 जण गंभीर

एका औषध निर्मिती कारखान्यात (फार्मा फॅक्टरी) बॉयलरचा स्फोट झाल्याने चार जणांचा मृत्यू झाला असून, 12 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

Andhra Pradesh Boiler explosion
आंध्र प्रदेशातील फार्मा कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 4:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुपती (आंध्र प्रदेश): तिरुपती जिल्ह्यातील 'श्री सिटी' येथून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. येथील एका औषध निर्मिती कारखान्यात (फार्मा फॅक्टरी) बॉयलरचा स्फोट झाल्याने चार जणांचा मृत्यू झाला असून, 12 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना रात्रीच्या पाळीत (नाईट शिफ्ट) घडली, ज्याचा फटका तिथे उपस्थित असलेल्या अनेक कामगारांना बसला. घटनास्थळी मदत आणि बचाव पथके दाखल झाली असून, जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे.

दोन कामगारांचा जागीच मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, 'टिल हेल्थकेअर' (Till Healthcare) या औषध कंपनीत बॉयलरचा स्फोट झाल्यानंतर भीषण आग लागली. यात दोन कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोन जण गंभीर जखमी झाले; त्यांना 'टाडा' रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचाही मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्यांपैकी दोघांची ओळख पटली आहे. चिन्ना मस्तान (वय 45, चेरिबी गाव, सत्यवेडू मंडल) आणि रमेश (वय 45, मदारापक्कम, तामिळनाडू). उर्वरित दोन मृतांबाबतची माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.

मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल संवेदना व्यक्त : श्री सिटी येथील खाजगी कारखान्यात बॉयलरच्या स्फोटामुळे कामगारांचा मृत्यू आणि दुखापत झाल्याच्या घटनेबद्दल मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि शिक्षण व माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्री नारा लोकेश यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल संवेदना व्यक्त केल्या आणि मृतांच्या आत्म्यास शांती लाभो, अशी प्रार्थना केली. गंभीर जखमींना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळतील याची खात्री करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. दरम्यान, मंत्री लोकेश यांनी बाधित कुटुंबांना आश्वासन दिले की, सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत पुरवेल.

हेही वाचाः

TAGGED:

ANDHRA PRADESH BOILER EXPLOSION
BOILER BLAST PHARMACEUTICAL FACTORY
ANDHRA PRADESH SRI CITY EXPLOSION
ANDHRA PRADESH BOILER EXPLOSION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.