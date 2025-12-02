ETV Bharat / bharat

आंध्रातील दारू घोटाळ्याचं आढळलं मुंबईतील बुलियन डीलरशी कनेक्शन, अधिकाऱ्यांना कशी द्यायचे लाच?

आंध्रप्रदेशमधील कथित १ हजार कोटींच्या दारू घोटाळ्यातील एसआयटी चौकशी सुरू आहे. यामधील आरोपी अनिल चोखरानं कथित घोटाळ्याबाबत पोलिसांना महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.

Andhra Liquor Scam
प्रतिकात्मक- (Source- ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read
अमरावती (आंध्र प्रदेश)- वायएसआरसीपी सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या कथित १ हजार कोटींच्या घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिगची एसआयटीकडून (एसआयटी) चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात एसआयटीनं मुंबईमधील रहिवासी असलेल्या आरोपी अनिल चोखराला अटक केली आहे. त्याची चौकशी सुरू असताना धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये काही बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या त्यांच्याकडील पैशांचा वापर करत होते. सुरुवातीला ७८ कोटी रुपये बनावट कंपन्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते. एसआयटीच्या तपासातील माहितीनुसार बनावट कंपन्यांच्या बँक खात्यामधील पैसे रोख स्वरुपात आणि सोने खरेदी करून वापरण्यात आला. सुमारे ३२ बनावट कंपन्यांच्या खात्यामधून पैसे दुसऱ्या खात्यात जमा करण्यात आले. आर्थिक व्यवहाराचं लेखा परीक्षण करताना कोणतीही त्रुटी आढळू नये, अशी पद्धतीनं प्रक्रिया करण्यात आली. तसेच गुन्ह्याची माहिती होऊ नये, अशा पद्धतीनं काम करण्यात आलं.

Andhra Liquor Scam
अनिल चोखरा (Source- ETV Bharat Reporter)

अनिल चोखराची तीन दिवसांकरिता कोठडीत रवानगी- आरोपी अनिल चोखरानं तपासात सांगितलं, मुंबईमधील चामुंडा बुलियनचे मालक चेतन कुमार यांनी मला संपर्क केला होता. मी बनावट कंपन्यांच्या खात्यांची माहिती डिस्टलरीज कंपन्यांना माहिती दिली. त्या बँक खात्यामध्ये ७८ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. मी स्वत:चे कमिशन कमी करून बाकी संपत्ती ही रोख रक्कम आणि सोन्यात बदलून चेतन कुमारला दिली. न्यायालयानं अनिल चोखराची तीन दिवसांकरिता एआसयटी कोठडीत रवानगी केली आहे. सोमवारी पोलिसांनी त्याची सुमारे ६ तास चौकशी केली. त्याच्या चौकशीतदरम्यान पोलिसांना महत्त्वपूर्ण माहिती मिळाली. चेतन कुमारच्या वडिलांचे दुबईमधील अनेक लोकांची आर्थिक संबंध असल्याचं अनिल चोखरानं पोलिसांना सांगितलं.

सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले पैसे?अदान डिस्टिलरीज, एसपीवाई एग्रो इंडस्ट्रीज और लीला डिस्टिलरीजने मोठ्या संख्येत मद्य विक्रीचे कामे मिळविली होती. या कंपन्या राज केसिरेड्डी आणि मुप्पीडी अविनाश रेड्डी यांच्या नियंत्रणात होत्या. या तिन्ही कंपन्यांनी मिळून सुमारे १० कोटींचा गैरव्यवहार केला. अनिल चोखराशी संबंधित बनावट कंपन्यांच्या खात्यामधील ७८ कोटी रुपये दुसऱ्या टप्प्यात ३२ हून अधिक बनावट कंपन्यांच्या खात्यावर वळविण्यात आले. तेथून ते पैसे विविध पातळीवर पाठविण्यात आले. त्यामधून सरकारी अधिकाऱ्यांना पैसे देण्यात आले.

कोन आहे अनिल चोखरा?- राजस्थानमधील अजमेरचा रहिवासी अनिल चोखरा हा मुंबईमधील सानपाडामध्ये राहत होता. तो आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या लोकांकडून पैसे देऊन आधार आणि अन्य ओळखपत्रे घेत होता. चोखरा हा बनावट कंपन्या सुरू करणे आणि त्यामधून मनी लाँड्रिंग करण्यात तरबेज होता. काळा पैसा हा सामान्य पैशात बदलून तो कमिशनद्वारे पैसे मिळवित होता. चोखरानं आंध्रप्रदेशमधील मद्य घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या टोळीसाठी काही कंपन्या स्थापन केल्याचा आरोप आहे. याच कंपन्यांमधून बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या प्रकरणाचा एसआयटीकडून तपास सुरू आहे. टोळीतील लोकांनी कोणाकोणाशी संपर्क केला, याचा एसआयटीकडून तपास करण्यात येत आहे.

संपादकांची शिफारस

