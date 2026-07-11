राज्याच्या चुकीमुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये; सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्राला निर्देश
खटल्याची कार्यवाही जलदगतीने पूर्ण करण्यात राज्याचे अपयश ही एक "पूर्ण त्रुटी" (complete lapse) असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
Published : July 11, 2026 at 9:59 PM IST
नवी दिल्ली: एका बाजूला जामिनाला विरोध करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला खटल्याच्या सुनावणीत विलंब लावायचा यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली. न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपी चार वर्षांहून अधिक काळापासून कोठडीत आहे, तरीही 45 पैकी केवळ दोनच साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेलीय. खटल्याची कार्यवाही जलदगतीने पूर्ण करण्यात राज्याचे अपयश ही एक "पूर्ण त्रुटी" (complete lapse) असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
कोणत्याही आरोपीला स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जाऊ नये : दीर्घकाळ कोठडीत असलेल्या प्रकरणांच्या हाताळणीसाठी स्पष्ट धोरण तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्याला दिले. राज्याच्या चुकांमुळे किंवा त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील विलंबामुळे कोणत्याही आरोपीला स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जाऊ नये, यावर न्यायालयाने भर दिला. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. हे खंडपीठ केल्विन चिंदोजी ओकोरो यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करत होते. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला जामीन देण्यास नकार दिला असला तरी, राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
याचिकाकर्त्याचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यास आम्ही इच्छुक नाही : आपल्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले, "संपूर्ण प्रकरणाचा विचार केल्यानंतर आणि उपलब्ध कागदपत्रे तपासल्यानंतर या टप्प्यावर याचिकाकर्त्याचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यास आम्ही इच्छुक नाही. त्यानुसार विशेष रजा याचिका (Special Leave Petition) फेटाळण्यात येत आहे." याचिकाकर्ता चार वर्षांहून अधिक काळापासून कोठडीत असूनही 45 पैकी केवळ दोनच साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेली आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "तरीही, आम्ही या गोष्टीची दखल घेतो की याचिकाकर्ता चार वर्षांहून अधिक काळापासून कोठडीत आहे आणि 45 पैकी केवळ दोनच साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेली आहे."
प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वकिलांकडून संधीची मागणी : खंडपीठाने पुढे म्हटले, "ही बाब न्यायालयासाठी काही काळापासून चिंतेचा विषय ठरली आहे; राज्य सरकार आरोपीच्या जामीन अर्जाला प्रखरपणे विरोध करते, परंतु जलदगतीने खटला चालवण्याची आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरते हे अपयश म्हणजे एक 'पूर्ण त्रुटी' आहे." या मुद्द्यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वकिलांनी संधी मागितली. न्यायपीठाने नमूद केले की, "त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र ज्यामध्ये अशी परिस्थिती का कायम आहे, याचे स्पष्टीकरण दिले आहे, त्यावर विचार करण्यासाठी हे प्रकरण 24 जुलै 2026 रोजीच्या कामकाज सूचीमध्ये (बोर्डवर) सर्वात वर ठेवण्यात आले आहे." न्यायपीठाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, महाराष्ट्र सरकारने या परिस्थितीचा सामना कसा केला जाईल, हे स्पष्ट करणारे एक विशिष्ट धोरण सादर केले पाहिजे; जेणेकरून आरोपीला त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे विशेषतः केवळ राज्याच्या त्रुटीमुळे उद्भवलेल्या कारणांमुळे त्याच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित राहावे लागणार नाही, याची खात्री करता येईल.