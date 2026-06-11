अमृतसरमध्ये 30 किलो हेरॉईनसह सहा आरोपींना अटक, पुढील तपास सुरू
अमृतसर आयुक्तालय पोलिसांनी सीमापार अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये सामील असलेल्या एका टोळीचा पर्दाफाश करून सहा आरोपींना अटक केली आहे.
Published : June 11, 2026 at 8:58 PM IST
अमृतसर : अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेत अमृतसर पोलिसांनी मोठं यश मिळवलं आहे. अमृतसर आयुक्तालय पोलिसांनी सीमापार अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये सामील असलेल्या एका टोळीचा पर्दाफाश करून सहा आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून 30.45 किलोग्रॅम हेरॉईन जप्त करण्यात आलं आहे.
दुबईस्थित एका तस्कराशी संबंध असल्याचं उघड : पंजाबचे पोलीस महासंचालक गौरव यादव यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी म्हटलं आहे की, "मोठं यश मिळवत अमृतसर आयुक्तालय पोलिसांनी सीमापार अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या एका टोळीचा पर्दाफाश केला असून, सहा आरोपींना अटक केली आहे आणि 30.45 किलोग्रॅम हेरॉईन जप्त केलं आहे. प्राथमिक तपासात अटक केलेल्या आरोपींचे दुबईस्थित एका तस्कराशी संबंध असल्याचं उघड झालं आहे."
संपूर्ण नेटवर्कच्या मुळापर्यंत शोध घेण्याचा प्रयत्न : पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे नेटवर्क अत्यंत संघटितपणे कार्यरत होते आणि मोठ्या प्रमाणावर राज्यात अंमली पदार्थांची तस्करी करण्याचे त्यांचं उद्दिष्ट होतं. पोलिसांनी सांगितलं की, अटक केलेल्या आरोपींच्या चौकशीतून महत्त्वपूर्ण माहिती मिळाली असून, त्या आधारे पोलीस या संपूर्ण नेटवर्कच्या मुळापर्यंत शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
एनडीपीएस कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल : या प्रकरणात अमृतसरमधील छेहरता पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. टोळीच्या भूतकाळातील आणि भविष्यातील संबंधांचा शोध घेणं, नेटवर्कमधील इतर साथीदारांना ओळखणं, आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणं आणि संभाव्य साथीदारांना ओळखण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे, असं पोलीस महासंचालक गौरव यादव यांनी सांगितलं. तसंच ते म्हणाले, "पंजाब पोलीस राज्यातून अंमली पदार्थांच्या तस्करीचं नेटवर्क समूळ नष्ट करण्यासाठी आणि पंजाबला एक सुरक्षित व अंमली पदार्थमुक्त राज्य बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहे."
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