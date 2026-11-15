अमिताभ बच्चन यांच्या घराबाहेर गोळीबार करण्याचा कट उधळला; दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई, दोन शूटर अटकेत
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने मुंबईत अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार करण्याचा कट उधळून लावत दोन शूटरना दिल्ली व मुंबईतून अटक केली आहे.
Published : November 15, 2026 at 10:36 AM IST
नवी दिल्ली : 'द प्रिंट हिंदी' आणि इतर माध्यमांच्या वृत्तानुसार, दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने परदेशात राहणारा गुंड अनिल पंडित याच्याशी संबंधित विकास ठाकूर उर्फ विकी आणि दीप उर्फ दीपक सिंग या दोन कथित शूटरना अटक केली आहे. या कारवाईमुळे मुंबईतील अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार करण्याचा कट उधळून लावल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
पोलिसांनी मुंबईतून दीप उर्फ दीपक सिंग याला, तर दिल्लीतून विकास ठाकूर उर्फ विकी याला अटक केली आहे. 3 ऑक्टोबर रोजी अमृतसर येथे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर 'मॅड संधू' याच्या झालेल्या खून प्रकरणातही दीपक सिंग फरार होता आणि तो सुमारे महिनाभर मुंबईत लपून बसला होता.
पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने संघटित गुन्हेगारी आणि गुंड टोळ्यांविरुद्धच्या मोठ्या कारवाईत या दोन शूटरना अटक केली आहे. या अटकेमुळे दिल्लीतील एका व्यावसायिकावरील गोळीबार आणि मुंबईतील एका प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्यावरील हल्ला, हे दोन मोठे कट उधळले गेल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. या टोळीने मुंबईत अमिताभ बच्चन यांच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार करण्याची योजना आखली होती, तर दिल्लीत ते खंडणीसाठी एका व्यावसायिकाच्या घरावर गोळीबार करण्याचा कट रचत होते.
तात्काळ कारवाई करत, स्पेशल सेलच्या पथकाने विकास ठाकूरला दिल्लीतून अटक केली. त्यानंतर, त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या माहितीच्या आधारे, दुसऱ्या पथकाने मुंबईत लपून बसलेल्या दीप उर्फ दीपक सिंगला अटक केली. ही संपूर्ण कारवाई एसीपी विवेक त्यागी यांच्या देखरेखीखाली, पोलीस निरीक्षक पंकज चौहान आणि पोलीस निरीक्षक सुरेश चंद चौधरी यांचा समावेश असलेल्या स्पेशल सेलच्या नवी दिल्ली रेंज (एनडीआर) पथकाने पार पाडली.