ममता सरकारविरोधात भाजपाचे 'आरोपपत्र' जारी; अमित शाह म्हणाले, "बंगालच्या सीमेवरून होणारी घुसखोरी, ही चिंतेची बाब…"

पश्चिम बंगाल हे देशभरात अशांतता पसरवणाऱ्या घुसखोरांसाठी प्रवेशद्वार बनलं आहे, असा दावा देखील अमित शाह यांनी केला आहे.

Published : March 28, 2026 at 8:50 PM IST

कोलकाता : आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोलकाता इथं सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस सरकारविरोधात भाजपाचे 'आरोपपत्र' जारी केलं. तसंच पश्चिम बंगाल हे देशभरात अशांतता पसरवणाऱ्या घुसखोरांसाठी प्रवेशद्वार बनलं आहे, असा दावा देखील त्यांनी केला. दरम्यान, अमित शाह यांनी न्यू टाऊनमधील एका हॉटेलमध्ये हे 'आरोपपत्र' जारी केले. यावेळी पत्रकार परिषदेत त्यांच्यासोबत पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य उपस्थित होते.

घुसखोरी ही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चिंतेची बाब : 'आरोपपत्र' जारी केल्यानंतर अमित शाह यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, "बंगालच्या सीमेवरून होणारी घुसखोरी ही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चिंतेची बाब आहे. गेली 15 वर्षे पश्चिम बंगालवर भीती, भ्रष्टाचार आणि लांगुलचालनाच्या राजकारणानं राज्य केलं जात आहे. ममता बॅनर्जी सरकारनं बंगालला घुसखोर, गुन्हेगार आणि भ्रष्ट लोकांसाठी आश्रयस्थान बनवलं आहे, ज्यामुळं राज्य अनेक दशकं मागे गेलं आहे."

आरोपपत्राला 'अभियोजना' असं नाव : भाजपानं या आरोपपत्राला 'अभियोजना' असं नाव दिलं आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराची कथित प्रकरणं एकत्र करण्यात आली आहेत. या 'आरोपपत्रात' तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या 14 वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कथित अपयशांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या आरोपांमध्ये प्रशासनातील भ्रष्टाचार, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा ढासळलेला दर्जा, महिलांच्या सुरक्षेविषयीची चिंता, सिंडिकेट राजवट आणि आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील संकटं हे प्रमुख आहेत.

विधानसभा निवडणुका दोन टप्प्यांत होणार : अमित शाह यांनी गेल्या दोन महिन्यांत पश्चिम बंगालला अनेकदा भेट दिली आहे. भाजपाचे तळागाळातील जाळे मजबूत करण्यासाठी आणि निवडणूक रणनीती अधिक प्रभावी करण्यासाठी त्यांनी संघटनात्मक बैठका, जाहीर सभा आणि 'परिवर्तन यात्रा' सारख्या जनसंपर्क कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका दोन टप्प्यांत होणार आहेत. पहिला टप्पा 23 एप्रिल रोजी आणि दुसरा टप्पा 29 एप्रिल रोजी पार पडेल. मतमोजणी 4 मे रोजी होणार आहे.

