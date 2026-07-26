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धर्मेंद्र प्रधान राजीनाम्यावर अमित शाह यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'भाजपाला पदापेक्षा...'

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर पहिल्यांदा प्रतिक्रिया दिली आहे.

Amit Shah on Dharmendra Pradhan resignation
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 7:54 AM IST

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नवी दिल्ली Amit Shah on Dharmendra Pradhan Resignation : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक मोठ्या घडामोडी घडत असून, सर्व स्थरातून प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. अशातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर पहिल्यांदा प्रतिक्रिया दिली आहे. यात त्यांनी म्हटले की, भाजपा कार्यकर्त्यांसाठी त्यांच्या पदापेक्षा देश, आपली तरुण पिढी आणि विद्यार्थी अधिक महत्त्वाचे आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हेच दर्शवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, भाजपा हा पक्ष कोणत्याही पदापेक्षा देश, युवा आणि विद्यार्थी यांना अधिक महत्त्व देतो.

'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये अमित शाह म्हणाले, "भाजपा कार्यकर्त्यांसाठी देश, आपली युवाशक्ती आणि विद्यार्थी हे कोणत्याही पदापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा दिलेला राजीनामा हे याच तत्त्वाचे उत्तम उदाहरण आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेले निर्णय कौतुकास्पद - "मोदी सरकार देशातील तरुणांच्या भावनांचा आदर करतं. पेपर फुटीच्या घटना रोखण्यासाठी आवश्यक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यास कटिबद्ध आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीस जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेले निर्णय कौतुकास्पद आहेत. मला पूर्ण विश्वास आहे की, या पावलांमुळे NEET परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण न्याय मिळेल," असेही त्यांनी सांगितले.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्याचं केलं कौतुक - शिक्षणमंत्री म्हणून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करताना अमित शाह म्हणाले, "आपल्या कार्यकाळात धर्मेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) प्रभावी अंमलबजावणी, 'पीएम श्री' (PM SHRI) शाळांचा विस्तार, डिजिटल शिक्षणाला चालना, कौशल्य विकास आणि उद्योग व शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील समन्वय बळकट करणे यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्पाप्रती असलेली त्यांची निष्ठा त्यांच्या या कार्यकाळातून दिसून येते."

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TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
AMIT SHAH ON YOUTH
अमित शाह
धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा
AMIT SHAH ON DHARMENDRA PRADHAN

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