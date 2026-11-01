"जर तुम्हाला पंतप्रधान व्हायचं असेल, तर आयुष्यभर...", अमित शाहांचा राहुल गांधींवर निशाणा
इंडिया आघाडीच्या रॅलीवरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला.
Published : November 1, 2026 at 8:29 PM IST
चंदीगड : इंडिया आघाडीची आज देशाची राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर भव्य रॅली पार पडली. निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि एसआयआर मोहीम विरोधात ही महारॅली काढण्यात आली. या रॅलीत काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकावर निशाणा साधला. दरम्यान, इंडिया आघाडीच्या रॅलीवरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला. तसंच, जर तुम्हाला पंतप्रधान व्हायचं असेल, तर आयुष्यभर मॉक पार्लमेंटमध्येच (Mock Parliament) घालवा. तुमचा नंबर कधीच येणार नाही, अशा शब्दांत अमित शाह यांनी राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला.
चंदीगडमध्ये एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीच्या वर्षपूर्तीच्या दिवशी रॅली काढल्याबद्दल इंडिया आघाडीवर टीका केली. ते म्हणाले, "ज्या दिवशी शीख हत्याकांड झाले, त्याच दिवशी त्यांना ही रॅली काढायची होती." दरम्यान, शीखविरोधी दंगलींवरून राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधत 1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत राहुल गांधींनी घेतलेला 'जलसा' हा शीखविरोधी दंगलीतील पीडितांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखा होता, असं अमित शाह यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "अशा काळ्या दिवशी रॅली आयोजित करून राहुल गांधींच्या मोहब्बत की दुकानमधून द्वेषाशिवाय दुसरं काहीही घेऊन जाणार नाही. जर तुम्हाला पंतप्रधान व्हायचं असेल, तर आयुष्यभर मॉक पार्लमेंटमध्येच घालवा. तुमचा नंबर कधीच येणार नाही."
#WATCH | Chandigarh: Union Home Minister Amit Shah says, "On November 1, 1984, thousands of Sikhs were brutally murdered in Delhi during riots incited by the Congress party. Thousands were burned alive. Many Sikhs were forced to abandon and flee. Countless children were left orphaned, many women were widowed, and many families saw their homes destroyed. The Prime Minister at the time, Rajiv Gandhi, made a statement and I can never forget it—in which he remarked, "When a big tree falls, the earth shakes." Only Congress leaders could describe the brutal massacre of thousands of Sikhs in such a manner. Years have passed since then..."— ANI (@ANI) November 1, 2026
विरोधकांवर निशाणा साधत, "खोटे बोलणे, अराजकता पसरवणे आणि संसदेचे कामकाज होऊ न देणे, हा तुमचा स्वभाव आहे," असं अमित शाह यांनी सांगितलं. याचबरोबर, अमित शाह म्हणाले की, "1 नोव्हेंबर 1984 रोजी दिल्लीतील शीखविरोधी दंगलीदरम्यान हजारो शिखांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. हजारो शिखांना जिवंत जाळण्यात आलं. अनेक शिखांना आपली घरे सोडून पळून जाण्यास भाग पडलं, अनेक मुलं अनाथ झाली, अनेक बहिणी विधवा झाल्या आणि अनेक घरं जाळून टाकण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी एक विधान केलं होतं. मी ते टीव्हीवर पाहिलं आणि ते कधीही विसरणार नाही. त्यांनी (राजीव गांधी) म्हटलं होतं की, जेव्हा एखादं मोठं झाड पडतं, तेव्हा पृथ्वी हादरते."
हजारो शिखांच्या हत्येनंतर केवळ काँग्रेसचे नेतेच अशी वक्तव्यं करू शकतात, असं अमित शाह यांनी सांगितलं. तसंच 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीत सहभागी असलेल्यांवरील सर्व खटले पुन्हा उघडण्यात आले. दंगलीत मारल्या गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली, तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आल्याचं अमित शाह यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "जेव्हा नरेंद्र मोदींचं सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा आम्ही दंगलखोरांविरुद्धची सर्व प्रकरणे पुन्हा उघडली, प्रत्येक पीडिताला 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना तुरुंगात पाठवले. भारतानं यापूर्वी कधीही अशा राजकीय पक्षानं भडकवलेल्या दंगली पाहिल्या नव्हत्या आणि पुन्हा कधीही पाहणार नाही."
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