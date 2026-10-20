पंजाबमधील अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकर्त्याच्या हत्येचा तपास CBI करणार; अमित शाहांनी पीडित कुटुंबाला दिलं आश्वासन
गेल्या काही दिवसांपूर्वी अमली पदार्थांच्या व्यापाराविरुद्ध आवाज उठवल्यामुळं बिक्रमजीत सिंग यांची कथितरित्या हत्या करण्यात आली होती.
Published : October 20, 2026 at 5:37 PM IST
गुरदासपूर (पंजाब) : पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या गैरवापराविरोधात आवाज उठवल्यामुळं प्राण गमावलेल्या बिक्रमजीत सिंग या सामाजिक कार्यकर्त्याच्या हत्येचा तपास आता केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) करणार आहे. गुरदासपूर दौऱ्यादरम्यान आज (20 ऑक्टोबर) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बिक्रमजीत सिंग यांच्या कुटुंबीयांची त्यांच्या घरी भेट घेतली. या भेटीनंतर बिक्रमजीत सिंग यांची भाची सरोज दीपक यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी, त्या म्हणाल्या, "अमित शाह यांनी आश्वासन दिलं आहे की, संपूर्ण प्रकरण लवकरच सीबीआयकडे सोपवले जाईल, जेणेकरून दोषींना कठोर शिक्षा मिळेल."
गेल्या काही दिवसांपूर्वी अमली पदार्थांच्या व्यापाराविरुद्ध आवाज उठवल्यामुळं बिक्रमजीत सिंग यांची कथितरित्या हत्या करण्यात आली होती. दरम्यान, आज गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीची माहिती देताना सरोज दीपक म्हणाल्या, "देशाच्या गृहमंत्र्यांनी स्वतः आमच्या घरी भेट देऊन आमची भेट घेतली. तसंच त्यांनी आम्हाला न्याय मिळवून देण्याचे आणि पंजाबला पूर्णपणे अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी काम करण्याचं आश्वासन दिलं आहे." दरम्यान, बिक्रमजीत सिंग यांच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची विनंती केली होती, याला गृहमंत्री अमित शाह यांनी सहमती दर्शवली आणि हे प्रकरण लवकरच सीबीआयकडे सोपवले जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.
या घटनेचा उल्लेख एक भीषण शोकांतिका असं करताना, बिक्रमजीत सिंग यांची भाची सरोज दीपक म्हणाल्या की, "जेव्हा एखादी मनमोकळी व्यक्ती घराबाहेर पडते आणि तिच्यासोबत अशी घटना घडते, तेव्हा संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो." पुढं सरोज यांनी सांगितलं की, त्या घरात फक्त तिची आजी आणि मामा (बिक्रमजीत) एकत्र राहत होते, कारण तिच्या मामांचा घटस्फोट झाला होता आणि इतर मामा दुसरीकडे राहत होते. तसंच भावुक होत आमच्या कुटुंबाला फक्त न्याय हवा आहे, असं म्हणत पंजाबमधून हा अवैध अमली पदार्थांचा व्यापार पूर्णपणे समूळ नष्ट करण्यात यावा, जेणेकरून भविष्यात इतर कोणत्याही कुटुंबाला असे असह्य दुःख सहन करावे लागणार नाही, असं सरोज यांनी सांगितलं.
बिक्रमजीत सिंग यांची हत्या कधी झाली होती? : बिक्रमजीत सिंग यांची हत्या गेल्या 15 ऑक्टोबरला श्री हरगोविंदपूरजवळील मढी पन्नुआन गावात झाली होती. ते अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात आवाज उठवत होते. बिक्रमजीत सिंग यांनी आपल्या भागातील अमली पदार्थांच्या तस्करीला विरोध केल्यामुळं त्यांना लक्ष्य करण्यात आलं, असा गावकऱ्यांचा दावा आहे. मात्र, पोलिसांच्या मते, ही हत्या मोबाईल फोनवरून दोन गटांमध्ये झालेल्या वादातून झाल्याचं म्हटलं जात आहे. बिक्रमजीत सिंग यांचे काका गुरनाम सिंग यांनी सांगितलं की, "तो (बिक्रमजीत सिंग) संध्याकाळच्या फेरफटका मारण्यासाठी घरातून बाहेर पडला होता. वेळ साधारण साडेसात किंवा आठच्या सुमारास असावी. 10-15 नशेखोरांच्या एका गटानं त्याला आणि त्याच्यासोबत असलेल्या इतर दोघांना घेरले. त्यांनी त्या तिघांना आत नेऊन मारहाण केली. यात माझ्या पुतण्याचा जागीच मृत्यू झाला, तर इतर दोघे गंभीर जखमी झाले."
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