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आसाममध्ये पूरस्थिती गंभीर, रेल्वे पूल कोसळला; अमित शाहांनी घेतला परिस्थितीचा आढावा

पूरस्थिती संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याशी फोनवर संवाद साधला आणि पूर परिस्थितीचा आढावा घेतला.

Union Home Minister dials Assam CM taking cognizance of the Flood situation
आसाममध्ये पूरस्थिती गंभीर, रेल्वे पूल कोसळला (@himantabiswa)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 1:29 PM IST

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गुवाहाटी : आसाममधील पूरस्थिती सध्या गंभीर आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील धेमाजी जिल्ह्यात भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. येथील सिमेन नदीवर बांधलेला रेल्वे पूल अंशतः कोसळला, यावरून पुराच्या तीव्रतेचा अंदाज येतो. याबाबत नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्यानं माहिती दिली. दरम्यान, पूरस्थिती संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याशी फोनवर संवाद साधला आणि पूर परिस्थितीचा आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून पूरस्थितीची माहिती दिली आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या मदत आणि पुनर्वसन उपाययोजनांची माहिती त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही त्यांना या प्रकरणात सर्वतोपरी केंद्रीय मदत आणि सहकार्याचं आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले, "मी गृहमंत्री अमित शाह यांचे फोन केल्याबद्दल आणि धेमाजीमधील पूर परिस्थितीची विचारपूस केल्याबद्दल आभार मानतो."

धेमाजीमधील पुराबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, आसाम आणि शेजारील अरुणाचल प्रदेशात सततच्या मुसळधार पावसामुळं अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, सहा जिल्ह्यांतील 22,000 हून अधिक लोकांना याचा फटका बसला आहे. दरम्यान, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेल्वेच्या (CPRO) अधिकृत निवेदनानुसार, आसामच्या धेमाजी जिल्ह्यात आणि आसपास 110 मिमी पेक्षा जास्त पाऊस आणि त्यानंतर आलेला पूर व नदीकाठच्या धूपेमुळं रेल्वे पुलावर परिणाम झाला. त्यामुळं अर्चीपाथर आणि सिमेन चापरी स्थानकांदरम्यानच्या विभागातील रेल्वे वाहतूक थांबवण्यात आली आहे.

आसाम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं (ASDMA) प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, धेमाजी, नलबाड़ी, दिब्रुगड, चिरांग, लखीमपूर आणि कोकराझार जिल्ह्यांमधील पुरामुळं एकूण 22,124 लोकांना फटका बसला आहे. धेमाजी हा सर्वाधिक प्रभावित जिल्हा असून, तेथील 15,483 लोक सध्या वाढत्या पाण्याच्या पातळीच्या परिणामांशी झुंज देत आहेत. अधिकाऱ्यांनी असंही म्हटलं आहे की, पुराच्या पाण्यानं 96 गावं पाण्याखाली गेली असून अंदाजे 1,690 हेक्टर पिकाखालील जमीन नष्ट झाली आहे. तसंच सततच्या पावसामुळं ब्रह्मपुत्रा नदी आणि तिच्या उपनद्यांना पूर आला असल्याचं नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. तर आसाम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (ASDMA) अहवालानुसार, शिवसागर जिल्ह्यातील नांगलमुरघाट इथं दिसांग नदी सध्या धोक्याच्या पातळीच्या वर वाहत आहे.

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TAGGED:

अमित शाह
आसाममध्ये पूरस्थिती गंभीर
हिमंता बिस्वा सरमा
रेल्वे पूल कोसळला
ASSAM FLOODS

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